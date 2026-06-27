Tras U. Católica vs. San Luis: así está la tabla de posiciones del grupo B de Copa Chile

La escuadra precordillerana arrasó en calidad de local y se mantiene firme en lo más alto de la clasificatoria.

Universidad Católica goleó 4-2 a San Luis de Quillota por la fase de grupos de Copa Chile. El elenco de San Carlos de Apoquindo se impuso en casa con holgura en el marcador.

Con tantos de Fernando Zampedri (28′), Diego Corral (32′), Bernardo Cerezo (52′) y Branco Ampuero (81′), la UC alcanzó lo más alto del grupo B del certamen nacional. Tiene nueve puntos.

Por su parte, el conjunto canario se mantiene relegado a la última ubicación con dos unidades. Los goles de la visita llegaron gracias a Luis Muñoz y Bernardo Cerezo en propia meta (3′ y 90+3′, respectivamente).

Universidad Católica enfrentará a Everton en la siguiente fecha (martes 30 de junio desde las 20:30 horas), mientras San Luis de Quillota esperará hasta el 4 de julio para jugar: también será contra los viñamarinos.

Universidad Católica es líder del grupo B de Copa Chile. (Imagen: Photosport)

La tabla del grupo B de Copa Chile

Grupo B # Equipo PTS PJ G E P DG 1 U. Católica 9 3 3 0 0 +7 2 Everton 4 3 1 1 1 +1 3 Copiapó 4 4 1 1 2 -5 4 San Luis 2 4 0 2 2 -3