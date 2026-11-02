Fernando Ortiz sorprende en Colo Colo con una importante decisión tras avanzar en Copa Chile

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz sorprendió a todos con esta decisión tras avanzar en Copa Chile.

Colo Colo logró sellar su clasificación a la semifinales de la Copa Chile tras vencer por 3-0 a Deportes Puerto Montt, en donde los ‘Albos’ ya están en la ronda de los cuatro mejores y ahora se enfrentarán a O’Higgins de Rancagua.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Fernando Ortiz conversó con TNT Sports y dejó sus sensaciones de lo que fue esta eterna serie con el conjunto del ascenso, el que le terminó entregando el pase a las semifinales.

“Al fin acabamos de concluir esta llave donde sabíamos que el marcador no significaba nada, Puerto Montt es un equipo que juega bien a mi modo de ver y pudimos sellar la clasificación a las semifinales, de la manera que me gusta a mí, siendo intenso y respetando al rival, queriendo siempre buscar el arco rival, dimos un paso más para lograr un objetivo”, partió señalando Ortiz.

Luego de esta clasificación, el ‘Tano’ sorprendió a todos, en la que confirmó que tras derrotar a Deportes Puerto Montt, todo el equipo tendrá un entrenamiento pensando en el duelo ante Ñublense.

Colo Colo entrena tras el duelo con Puerto Montt | Foto: Captura

“Trabajamos con el mismo objetivo por allá en enero, hay un resultado que cumple los objetivos, pero tenemos que pensar en el día a día, ahora estamos por entrenar y preparar el partido del domingo que va a ser importante”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Ortiz no se pone presión por lo que significa el duelo ante Ñublense de Chillán, el que les puede entregar el anhelado título del fútbol chileno, en donde pone solo foco en el trabajo y esperar lograr el resultado que tanto buscan.

“El entrenamiento, no quiero irme más allá, no es algo que no ruede por mi cabeza, pero no hay nada decidido y el enfoque tiene que estar preparado para hacer un buen partido”, cerró.