VIDEO | La polémica acción de Joaquín Sosa sobre Fernando Zampedri que pocos vieron en el clásico

El encontronazo que pocos vieron entre Joaquín Sosa y Fernando Zampedri en el clásico.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo dejó mucho que hablar tras lo que fue el polémico cierre, en la que ambos equipos terminaron protagonizando un fuerte encontrón que dejó golpes y empujones.

Pero todo este pleito, se empezó a armar en lo que fue la recta final del compromiso, en la que el ambiente se empezó a caldear con diversas acciones, los que sin duda terminó provocando este encontrón.

Una de esas acciones la protagonizó el defensor de Colo Colo, Joaquín Sosa y el delantero de la Universidad Católica, Fernando Zampedri, quienes tuvieron un fuerte encontrón a minutos del final.

Este encontronazo terminó con una polémica acción que no gustó mucho en la UC, en la que Sosa terminó impactando con su cabeza en la nariz de Zampedri, la que está lastimada tras su fractura nasal, la que sin duda pudo haber generado mayor peligro para el atacante.

VIDEO: LA POLÉMICA ACCIÓN DE SOSA CONTRA ZAMPEDRI