Este lunes se dio a conocer el informe arbitral de José Cabero tras la brutal pelea entre cruzados y albos, donde el juez no consignó a uno de los que inició la gresca.

Este lunes se conoció el informe arbitral de José Cabero tras el caliente final del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo por la Fecha 13 de la Liga de Primera, duelo que terminó con triunfo albo por 2-1 en el Claro Arena y que finalizó con una tremenda pelea en el campo de juego entre jugadores de ambos planteles.

El juez principal detalló que tras el pitazo final “se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos”, donde se observaron “golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes”, alterando gravemente el cierre del encuentro.

Jhohan Valencia no fue consignado por el árbitro Cabero en su informe (Photosport).

En el documento, Cabero identificó directamente a cuatro futbolistas involucrados: Vicente Bernedo y Daniel González por el lado cruzado, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez en el bando albo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Jhojan Valencia en el informe arbitral, considerando que el volante colombiano apareció como uno de los protagonistas de la gresca y estuvo en medio del tumulto repartiendo empujones y manotazos al aire durante los incidentes.

“Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación”, cerró Cabero en su reporte, que ahora quedará en manos del Tribunal de Disciplina.

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En síntesis…