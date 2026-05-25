Este lunes se conoció el informe arbitral de José Cabero tras el caliente final del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo por la Fecha 13 de la Liga de Primera, duelo que terminó con triunfo albo por 2-1 en el Claro Arena y que finalizó con una tremenda pelea en el campo de juego entre jugadores de ambos planteles.
El juez principal detalló que tras el pitazo final “se originó una confrontación colectiva entre jugadores de ambos equipos”, donde se observaron “golpes de puño, empujones y agresiones mutuas entre diversos participantes”, alterando gravemente el cierre del encuentro.
Jhohan Valencia no fue consignado por el árbitro Cabero en su informe (Photosport).
En el documento, Cabero identificó directamente a cuatro futbolistas involucrados: Vicente Bernedo y Daniel González por el lado cruzado, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez en el bando albo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Jhojan Valencia en el informe arbitral, considerando que el volante colombiano apareció como uno de los protagonistas de la gresca y estuvo en medio del tumulto repartiendo empujones y manotazos al aire durante los incidentes.
“Los jugadores antes individualizados participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo para controlar la situación”, cerró Cabero en su reporte, que ahora quedará en manos del Tribunal de Disciplina.
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En síntesis…
- Informe lapidario: El árbitro José Cabero consignó golpes de puño, empujones y agresiones mutuas en la masiva pelea tras el triunfo 2-1 de Colo Colo sobre la UC.
- Cuatro identificados: El reporte denunció formalmente a Vicente Bernedo y Daniel González (UC), junto a Joaquín Sosa y Javier Méndez (Colo Colo), arriesgando duras sanciones.
- Insólita ausencia: Pese a protagonizar activamente el tumulto con manotazos y empujones, el volante colombiano Jhojan Valencia no fue incluido en el informe del juez.