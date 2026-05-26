El futuro de Paulo Díaz siempre da que hablar cada vez que se acerca un mercado de pases, y las especulaciones sobre un eventual retorno a Chile comenzaron a encender las alarmas en el Centro Deportivo Azul y en Macul.

A pocas semanas de la reapertura del Libro de Pases y comience el mercado de humo, la poca actividad de Paulo Díaz en River Plate lo hacen un candidato ideal para ser repatriado y poder relanzar su exitosa carrera.

Trascendió que tanto Universidad de Chile y Colo Colo tendrían en carpeta al experimentado central. BOLAVIP llama al papá del defensa central para aclarar el tema.

Ante las constantes consultas de los medios respecto a si la U ha tomado la delantera para repatriar al zaguero, Ítalo Díaz fue tajante en señalar que hoy en día no existe ningún canal de comunicación abierto con la directiva laica.

“No hay nada en el ambiente… No se han sentado a conversar, que yo sepa o que me diga Paulo, no hay nada”, enfatizó de entrada el progenitor del futbolista, descartando de plano las informaciones de pasillo.

En la misma línea, remarcó que en ningún momento la idea de recalar en el Centro Deportivo Azul ha estado sobre la mesa del central millonario. “En ningún momento ha pasado por la mente de él ir a la U”, sentenció, aclarando de paso que no quiere que sus palabras se malinterpreten por las hinchadas y terminen perjudicando la imagen de su hijo.

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La postura ante el interés de Colo Colo y cualquier equipo chileno

Ítalo Díaz también quiso ser sumamente claro al momento de evaluar el panorama con los otros clubes importantes de Santiago, haciendo hincapié en que no se trata de un rechazo específico hacia alguna institución en particular, sino que simplemente la realidad deportiva de Paulo está en otra parte.

“Yo no he dicho nada de que ‘no’ a Colo Colo, ‘no’ a la U, ‘no’ a la Católica ni ‘no’ a Everton”, advirtió el exdefensor para evitar malentendidos del pasado. Ante la consulta directa de si simplemente la trastienda de la situación radica en que no han existido ofertas concretas ni llamados telefónicos en este periodo, Ítalo ratificó con brevedad: “Exacto, ese es… Que yo sepa, no”, cerrando de forma definitiva la puerta a las especulaciones.