Waldemar Méndez anticipa el clásico entre la UC y Colo Colo y elige a su candidato: “Tiene más posibilidades…”

En el programa Futuro Fútbol Club, el exarquero analizó el duelo y destacó que el contexto físico podría influir en el rendimiento de la UC ante Colo Colo.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se acerca en la Liga de Primera 2026 y, como suele ocurrir en este tipo de partidos, la previa ya comienza a instalar distintos análisis sobre cómo puede desarrollarse el encuentro en el Claro Arena.

Más allá de la tabla de posiciones, este tipo de compromisos suele estar marcado por el factor emocional, la presión del entorno y la capacidad de cada equipo para imponer su estilo en un escenario de alta exigencia.

En las últimas horas, el foco también ha estado puesto en el desgaste físico de los futbolistas cruzados, considerando la acumulación de partidos en el calendario y la necesidad de rotar piezas pensando el importantísimo duelo ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores.

La UC se llevó el último triunfo del Clásico | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Waldemar Méndez cree en el triunfo de Colo Colo ante la UC

En ese contexto, el exarquero y comentarista Waldemar Méndez entregó su análisis del encuentro en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y se inclinó levemente por el Cacique al momento de proyectar el resultado.

“Normalmente en el plano local los equipos que están jugando en torneos internacionales suelen pagar, entonces por eso me parece que Colo Colo tiene más posibilidades”, señaló.

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De esta manera, el análisis de Méndez se suma a la previa de un clásico que promete alta intensidad, donde tanto los de la Franja y el conjunto Popular buscarán imponer sus argumentos para quedarse con un triunfo clave en su lucha por el título.

En resumen…