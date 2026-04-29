La WWE confirmó su esperado regreso a Chile este 2026 en el marco de su gira sudamericana, con un show que promete reunir a grandes figuras del roster actual en el Movistar Arena.

Pero entre todos los nombres que dirán presente, hay uno que genera especial expectación en el público nacional: Stephanie Vaquer. “La Primera” volverá a casa como una de las representantes más importantes del país en la escena internacional, siendo parte del espectáculo de Monday Night RAW.

La luchadora chilena compartirá cartel con superestrellas de primer nivel como Seth Rollins, Becky Lynch, Penta y The Usos, en un evento que promete ser uno de los más importantes del año en el país.

El show está programado para el sábado 12 de septiembre, y contará con producción de DG Medios, que además ya entregó detalles clave sobre la venta de entradas.

¿Cuándo comienza la preventa de entradas para el evento de WWE en Chile?

Stephanie Vaquer viene a Chile en el marco de la gira sudamericana de WWE.

La preventa exclusiva para clientes Tenpo comenzará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el jueves 7 de mayo a la misma hora a través del sistema Puntoticket.

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Estos son los precios para WWE en Chile: