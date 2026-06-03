La principal promotora de artes marciales mixtas en el país llegará en su nueva edición, además, con un increíble invitado de lujo.

La visita de José Aldo a Chile será uno de los grandes atractivos de OFL XVII, pero dentro del octágono habrá protagonistas que buscarán escribir su propia historia. La organización presentará una cartelera cargada de talento nacional, con dos cinturones en disputa y varios nombres que aspiran a consolidarse entre los mejores exponentes de las artes marciales mixtas sudamericanas.

El evento se realizará el próximo 20 de junio en Enjoy Santiago y representa una nueva muestra del crecimiento que ha experimentado OFL durante los últimos años, transformándose en una de las vitrinas más importantes para los peleadores chilenos que buscan dar el salto a los principales escenarios internacionales.

La atención estará puesta especialmente en la pelea principal de la noche, donde dos de los nombres más destacados de la escena nacional buscarán quedarse con un título que podría abrirles las puertas a desafíos aún mayores.

Nicolás Mandiola y Matías Palma van por el cinturón interino de peso gallo

La pelea estelar de OFL XVII enfrentará al ex campeón de las 135 libras, Nicolás Mandiola, contra el temuquense Matías Palma por el cinturón interino de peso gallo.

Mandiola intentará recuperar protagonismo dentro de la división luego de perder el campeonato absoluto ante Eduardo Torres en OFL XII. Ahora tendrá una nueva oportunidad para volver a posicionarse en la cima de la categoría.

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Al frente estará Palma, uno de los nombres que más ha crecido en el circuito nacional durante los últimos años y que buscará conquistar el título más importante de su carrera.

El ganador quedará en una posición privilegiada para disputar la unificación frente a Eduardo Torres, actual monarca absoluto de las 135 libras.

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Una brasileña y una argentina buscan hacer historia en la pelea coestelar

La segunda pelea más importante de la jornada tendrá carácter internacional y pondrá en juego el cinturón vacante de peso átomo (105 libras).

La brasileña Giulliany Perea se medirá ante la argentina Giuliana Cosnard en un combate que garantizará una nueva campeona para la división.

Se trata de una pelea que también refleja el crecimiento de OFL a nivel regional, reuniendo a representantes de distintos países sudamericanos en una cartelera cada vez más competitiva.

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OFL sigue consolidándose como la principal vitrina del MMA chileno

La jornada comenzará a las 17:30 horas y reunirá a destacados exponentes provenientes de Chile y distintos rincones de Sudamérica.

Con peleas titulares, presencia internacional y la visita de una leyenda como José Aldo, OFL XVII apunta a convertirse en uno de los eventos más importantes del año para las artes marciales mixtas nacionales.

Además, los fanáticos podrán seguir toda la acción de forma gratuita a través de los canales oficiales de YouTube de OFL y Chilevisión, permitiendo que miles de seguidores acompañen una velada que promete marcar el futuro de varias divisiones dentro de la organización.

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Cartelera completa OFL XVII