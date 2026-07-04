El líder del campeonato de pilotos dio un golpe de autoridad, ganando la carrera Sprint y siendo el 'poleman' para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Este sábado se vivió una jornada recargada en la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Gran Bretaña, válido por la novena fecha del Campeonato Mundial en la temporada 2026.

En el circuito de Silverstone la acción comenzó con la carrera Sprint, donde el británico Lewis Hamilton (Ferrari) largó en la primera posición, pero no pudo resistir la embestida de Kimi Antonelli (Mercedes), el actual líder del campeonato de pilotos.

El italiano de 19 años terminó ganando su primera carrera corta, dejando al siete veces campeón del mundo en segundo lugar y al vigente campeón Lando Norris (McLaren) en tercera posición.

Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y Lando Norris en el podio de la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Kimi Antonelli es ‘poleman’ en Gran Bretaña

Pero el novel corredor de Mercedes se tenía guardado lo mejor para la clasificación, donde hizo el mejor tiempo para quedarse con la ‘pole position’, por lo que mañana largará en primer lugar en la carrera por el Gran Premio de Gran Bretaña.

Antonelli se impuso a la pareja de Ferrari, donde el monegasco Charles Leclerc hizo el segundo mejor tiempo y acompañará al líder en la primera fila.

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Más atrás quedó Hamilton en el tercer lugar, quien busca su décima victoria en este circuito, siendo el máximo ganador del gran premio inglés.

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña?

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña se lleva a cabo este domingo 5 de julio desde las 10:00 horas de Chile en el circuito de Silverstone.

¿Cómo ver la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Gran Bretaña y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver en vivo en Chile a través de Disney+ Premium.

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En síntesis