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Artes marciales

Tras ganar en UFC: el super evento que realizará Víctor “Sikosis” Valenzuela en Chile

Los fanáticos de las artes marciales en Chile tendrán la chance de ver su gran ídolo y, además, presenciar peleas de diferentes disciplinas de enorme calibre.

El peleador nacional encabezará un increíble evento en Ñuñoa (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC)
© Zuffa LLCEl peleador nacional encabezará un increíble evento en Ñuñoa (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC)

El chileno Víctor Valenzuela vivió una jornada histórica en su carrera tras debutar con triunfo en la Ultimate Fighting Championship. “Sikosis” se impuso por decisión unánime ante el experimentado Max Griffin, dejando una gran impresión en su estreno dentro del octágono más importante del mundo.

El oriundo de Pedro Aguirre Cerda mostró inteligencia desde el primer asalto, donde ambos peleadores se midieron con cautela. Sin embargo, en el segundo round cambió el ritmo y salió a imponer condiciones, conectando potentes derechazos y rodillazos que comenzaron a inclinar la balanza a su favor.

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Ya en el tercer asalto, el nacional fue con todo en busca de asegurar la victoria. Con una sólida defensa ante los intentos de derribo de su rival y una ofensiva constante a base de golpes, logrando quedarse con un histórico primer triunfo en su debut en UFC.

De la UFC a Chile: “Sikosis” encabezará evento de artes marciales

Pero la historia no termina ahí. A pocos días de su histórica victoria, Víctor Valenzuela regresó a Chile para liderar una jornada especial de deportes de combate.

Víctor “Sikosis” Valenzuela y su esposa Claudia Villalobos encabezarán gran jornada para las artes marciales en Chile. (Foto: UFC)

Víctor “Sikosis” Valenzuela y su esposa Claudia Villalobos encabezarán gran jornada para las artes marciales en Chile. (Foto: UFC)

Este 2 de mayo se realizará un evento que reunirá lo mejor del kickboxing, boxeo y grappling nacional, en una instancia enfocada en el desarrollo y proyección de nuevos talentos. La cita contará con la presencia del propio “Sikosis”, además de destacados exponentes como la mismísima esposa de “Siko”, Claudia Villalobos, también peleadora de MMA.

El evento se llevará a cabo desde las 14:00 horas en Awka Club, con entradas disponibles tanto online como en puerta, prometiendo una jornada cargada de acción y con el reciente debutante chileno en UFC como gran protagonista.

DATOS CLAVE

  • Víctor “Sikosis” Valenzuela ganó por decisión unánime en su debut contra Max Griffin.
  • “Siko” realizará un evento de artes marciales en Chile. La jornada comenzará a las 14:00 horas con presencia de Valenzuela y su esposa Claudia Villalobos.
  • El evento deportivo se realizará este 2 de mayo en el recinto Awka Club.
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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