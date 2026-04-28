Al fin vuelve la Fórmula 1, luego de cinco semanas de parón por el conflicto bélico en Medio Oriente. Este fin de semana se reanuda el Campeonato Mundial con el Gran Premio de Miami 2026 en Florida, Estados Unidos.

Cabe recordar que la FIA se vio obligada a suspender las fechas en Bahreín y Arabia Saudita, que venían en el calendario luego del Gran Premio de Japón, que se corrió el 29 de marzo.

Ahora la temporada se reanuda con la cuarta fecha en el Autódromo Internacional de Miami, a un costado del Hard Rock Stadium.

Esta fecha incluye la segunda carrera Sprint de la temporada, por lo que tendremos un recargado fin de semana, donde también se extenderá la práctica libre 1 en media hora, debido al importante cambio técnico en el reglamento.

Con esto, se busca que los coches no se queden sin energía en la parte final de las rectas, que fue la gran queja de los pilotos en las tres primeras fechas, pues se veían obligados a gestionar y no pisar a fondo.

Cabe recordar que el equipo Mercedes viene liderando el campeonato de constructores y también el de pilotos, con Kimi Antonelli en el primer lugar y George Russell su escolta.

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Pero a partir de esta fecha se espera que la Scudería Ferrari recupere terreno, pues traen varias actualizaciones, incluso se habla que rediseñaron el 50% de los componentes externos de los monoplazas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, para acortar la brecha con las ‘flechas de plata’.

Ferrari trae nuevas piezas para el GP de Miami. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Los horarios para Chile del Gran Premio de Miami:

VIERNES 1 DE MAYO

Práctica Libre 1: 12:30 horas

12:30 horas Clasificación Sprint: 16:30 horas

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SÁBADO 2 DE MAYO

Carrera Sprint: 12:00 horas

12:00 horas Clasificación GP de Miami: 16:00 horas

DOMINGO 3 DE MAYO

Carrera GP de Miami: 16:00 horas

En síntesis

El Gran Premio de Miami se corre del 1 al 3 de mayo de 2026.

se corre del de 2026. Kimi Antonelli y Mercedes lideran actualmente los campeonatos de pilotos y constructores de F1.

y lideran actualmente los campeonatos de pilotos y constructores de F1. Ferrari rediseñó el 50% de componentes externos para los autos de Leclerc y Hamilton.