Este sábado se viene la clasificación para la carrera del Gran Premio de Bélgica, en el marco de la décima fecha de la Fórmula 1.

Este fin de semana se desarrolla la décima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde la parada toca en el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito Spa-Francorchamps.

Los 11 equipos y los 22 pilotos tiene un fuerte desafío por delante, pues es de los circuitos más exigentes del calendario, que incluye las curvas y la pendiente de Eau Rouge y Raidillon.

En las prácticas libres del viernes los más rápidos fueron el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull Racing) y Kimi Antonelli (Mercedes), que es el líder exclusivo del campeonato de pilotos.

Pero muy cerca de sus tiempos también estuvieron el campeón defensor Lando Norris (McLaren), el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y su compañero Charles Leclerc.

Cabe recordar que Leclerc viene de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña, que se corrió hace dos semanas en Silverstone.

Mercedes lidera el campeonato de constructores. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

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Se espera un carrerón para el domingo y este sábado se definirán los puestos de salida en la clasificación, en un circuito que tiene una extensión de 7 kilómetros, con microclimas entremedio.

Consignar que este año se despide el Gran Premio de Bélgica como un inamovible del calendario de la F1, pues a partir de 2027 irá alternando con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Bélgica?

La clasificación del Gran Premio de Bélgica se lleva a cabo este sábado 18 de julio a las 10 de la mañana de Chile en el circuito de Spa-Francorchamps.

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¿Dónde ver en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Bélgica como toda la acción de la Fórmula 1 -prácticas libres, clasificación y carrera- se puede ver a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En síntesis