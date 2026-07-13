Este fin de semana se viene la décima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2026.

Luego de una semana de descanso, este viernes se reanuda la acción en la Fórmula 1 y la décima parada del Campeonato Mundial 2026 es en el Gran Premio de Bélgica.

El Gran Circo llega a uno de los circuitos más veloz del calendario, el icónico Spa-Francorchamps, que tiene una de las curvas más exigentesy adrenalínicas por su pendiente: Eau Rouge y Raidillon.

En esta fecha se espera una nueva lucha entre Mercedes y la Scudería Ferrari, donde los italianos vienen acortando la distancia por la lucha del campeonato de constructores.

Es más, en la última carrera, que fue el Gran Premio de Gran Bretaña, el ‘Cavallino Rampante’ triunfó con el monegasco Charles Leclerc.

Mientras que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton acecha en el campeonato de pilotos (147 pts) y presiona a la dupla del equipo alemán, pues el líder es Kimi Antonelli (179 pts) y su escolta es su compañero George Russell (154 pts).

Charles Leclerc viene de ganar en Gran Bretaña. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

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Esta será la última edición del Gran Premio de Bélgica como fijo en el calendario de la Fórmula 1, pues a partir del próximo año se irá alternando con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

El Gran Premio de Bélgica se llevará a cabo entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, que tiene una extensión de 7 kilómetros y la carrera será a 44 vueltas. Su extensión y el clima local hacen que pueda llover en algunos sectores y en otros no.

Los horarios para Chile del Gran Premio de Bélgica

VIERNES 17 DE JULIO

Práctica libre 1: 07:30 horas

07:30 horas Práctica libre 2: 11:00 horas

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SÁBADO 18 DE JULIO

Práctica libre 3: 06:30 horas

06:30 horas Clasificación: 10:00 horas

DOMINGO 19 DE JULIO

Carrera: 09:00 horas

¿Cómo ver en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Bélgica y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver en vivo a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ Premium.

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En síntesis