Este sábado 18 de julio hay combates en la UFC luego del sabor amargo que dejó el regreso de Conor McGregor al octágono la semana pasada, en una pelea que duró poco más de un minuto.
En esta ocasión tenemos una nueva edición de la UFC Figh Night en Oklahoma, que trae un espectacular combate de fondo entre dos excampeones, como lo son Dricus Du Plessis y Kamaru Usman por el peso medio.
El mundo de las artes marciales mixtas se paralizará esta noche, pues hay pronóstico de un tremendo combate entre dos contendores africanos, donde el sudafricano Du Plessis llega en el segundo lugar del ránking de peso mediano.
Su última pelea se remonta a agosto del año pasado, cuando perdió ante Khamzat Chimaev en decisión unánime, una contienda que lo dejó sin título en los medianos.
Por su parte, Usman regresará a las 185 libras tras su única presentación en 2023, en la que también perdió con Chimaev, mientras que su contienda más reciente fue en diciembre de 2025, ocasión en la que venció a Joaquin Buckley por el veredicto final de los jueces en el peso wélter.
Cabe recordar que desde inicios de año toda la acción de la UFC es transmitida de forma exclusiva por la plataforma de streaming Paramount+, incluido Chile.
Las peleas más destacadas del sábado 18 de julio en UFC:
- Anna Melisano vs. Dione Barbosa | Peso mosca femenino
– Horario: 17:00 horas de Chile aprox.
– Transmisión: Paramount+
- RJ Harris vs. Alvin Hines | Peso pesado
– Horario: a continuación de Anna Melisano vs. Dione Barbosa
– Transmisión: Paramount+
- Alden Coria vs. Stewart Nicoll | Peso mosca
– Horario: a continuación de RJ Harris vs. Alvin Hines
– Transmisión: Paramount+
- Ezra Elliot vs. Damien Anderson | Peso pluma
– Horario: a continuación de Alden Coria vs. Stewart Nicoll
– Transmisión: Paramount+
- Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Ezra Elliot vs. Damien Anderson
– Transmisión: Paramount+
- Jean-Paul Lebosnoyani vs. Seokhyeon Ko | Peso wélter
– Horario: a continuación de Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco
– Transmisión: Paramount+
- Austin Bashi vs. José Miguel Delgado | Peso pluma
– Horario: a continuación de Jean-Paul Lebosnoyani vs. Seokhyeon Ko
– Transmisión: Paramount+
- Tommy McMillen vs. Alberto Montes | Peso pluma
– Horario: a continuación de Austin Bashi vs. José Miguel Delgado
– Transmisión: Paramount+
- Tabatha Ricci vs. Fatima Kline | Peso femenino
– Horario: a continuación de Tommy McMillen vs. Alberto Montes
– Transmisión: Paramount+
- Chase Hooper vs. Mitch Ramirez | Peso ligero
– Horario: a continuación de Tabatha Ricci vs. Fatima Kline
– Transmisión: Paramount+
- Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan | Peso medio
– Horario: a continuación de Chase Hooper vs. Mitch Ramirez
– Transmisión: Paramount+
- Dricus Du Plessis vs. Kamaru Usman | Peso medio
– Horario: a continuación de Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Dricus Du Plessis y Kamaru Usman pelean hoy en la UFC Fight Night de Oklahoma.
- El evento comienza a las 17:00 horas de Chile con la pelea de Barbosa.
- Toda la transmisión del evento en Chile se realiza de forma exclusiva por Paramount+.