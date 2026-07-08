Se viena una de las carreras más adrenalínicas de la temporada por la décima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 está al rojo vivo y el Campeonato Mundial 2026 se sigue desarrollando en la etapa por Europa, donde se acaba de disputar el Gran Premio de Gran Bretaña y ahora se viene el Gran Premio de Bélgica.

El Gran Circo avanza hacia otra de las catedrales del automovilismo en pista, el circuito de Spa-Francorchamps, que tiene una de las curvas y pendientes más icónicas de la F1: Eau Rouge y Raidillon.

Consignar que esta será la última temporada en que esta carrera estará fija en el calendario, pues a partir de 2027 se irá alternando con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

En esta ocasión, el GP belga tendrá un condimento especial que es la reñida lucha que hay en el campeonato de pilotos, pues se acortó la distancia del líder Kimi Antonelli (179 puntos)con sus perseguidores: su compañero en Mercedes George Russell (154 pts) y Lewis Hamilton de Ferrari (147 pts).

Detrás de ellos viene de cerca Charles Leclerc (108 pts), también de Ferrari, que viene de ganar el Silverstone.

Esto también se traduce en el campeonato de pilotos, donde el equipo alemán estaba liderando con holgura (333 pts), pero se ha ido acercando la escudería italiana (255 pts).

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Charles Leclerc viene de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

¿Cuándo es el Gran Premio de Bélgica?

La Fórmula 1 tiene una semana de descanso, por lo que el Gran Premio de Bélgica se llevará a cabo entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps.

Los horarios del Gran Premio de Bélgica para Chile:

VIERNES 17 DE JULIO

Práctica libre 1: 07:30 horas

07:30 horas Práctica libre 2: 11:00 horas

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SÁBADO 18 DE JULIO

Práctica libre 3: 06:30 horas

06:30 horas Clasificación: 10:00 horas

DOMINGO 19 DE JULIO

Carrera: 09:00 horas

En síntesis

Gran Premio de Bélgica: 17 al 19 de julio en circuito Spa-Francorchamps.

17 al 19 de julio en circuito Spa-Francorchamps. Lucha de pilotos: Kimi Antonelli lidera con 179 puntos sobre Russell (154) y Hamilton (147).

Kimi Antonelli lidera con 179 puntos sobre Russell (154) y Hamilton (147). Campeonato constructores: Mercedes lidera con 333 puntos, seguido por Ferrari con 255.