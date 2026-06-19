Su hijo es la nueva promesa de U. de Chile y así reacciona: “Me dieron ganas de llorar”

Elías Rojas tuvo un notable encuentro en la victoria de Universidad de Chile sobre O'Higgins. Su mamá no contuvo la emoción.

Representar a Universidad de Chile es un sueño para muchos y un canterano lo está consiguiendo: Elías Rojas comienza a ganarse la confianza del cuerpo técnico y de los hinchas azules. Lo demostró en el triunfo contra O’Higgins.

Con tan solo 18 años, el mediocampista ha irrumpido bajo la tutela de Fernando Gago, lo que genera ilusión en su familia. Su mamá no contuvo la emoción tras su primera titularidad en el profesionalismo.

Así lo confesó Patricia Riquelme en conversación con AS Chile. Su retoño está alcanzando su anhelo de infancia y el de miles: vestir la camiseta del club de sus amores. Ella está más que feliz.

“No sabíamos que iba a jugar desde el principio, nos enteramos estando ya acá en el estadio. Fue una sorpresa para todos y sentimos mucha felicidad por la oportunidad que le dieron”, lanzó.

“Mucha emoción y alegría, me dieron ganas de llorar cuando lo vi jugar. Este es el resultado de un trabajo de años. Me cuesta mucho explicar lo que siento en estos momentos, pero estoy muy feliz de verlo cumplir sus sueños”, agregó.

Elías Rojas irrumpe en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Su hijo brilla en Universidad de Chile

Finalmente, Patricia se la jugó con un mensaje para Elías. El orgullo quedó evidenciado en sus palabras: él no bajó los brazos para tocar el cielo. Y lo está disfrutando a tope.

“Que lo amo mucho y que lo estamos logrando. Creemos mucho en ti, así que tienes que seguir adelante para conseguir todas las cosas lindas que aún están por venir. Estoy segura de que lograrás mucho más”, cerró.

En resumen:

El canterano Elías Rojas sumó su primera titularidad en el profesionalismo con Universidad de Chile.

sumó su primera titularidad en el profesionalismo con Universidad de Chile. El mediocampista de 18 años disputó el partido del conjunto azul contra O’Higgins.

disputó el partido del conjunto azul contra O’Higgins. El volante juvenil debutó como titular bajo la dirección técnica del entrenador Fernando Gago.