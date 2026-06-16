El boxeador nacional defenderá por primera vez su título mundial juvenil superpluma de la OMB (WBO en inglés).

El boxeo chileno vivirá una de sus noches más importantes del año con la primera defensa del título mundial de Junior “La Joya” Cruzat, quien enfrentará al invicto colombiano Jair “El Explosivo” Mulett en la pelea estelar de la SCL Fight Night.

El campeón nacional llega tras completar un exigente campamento de tres semanas en Puerto Rico, donde realizó sparring de alto nivel y sumó nuevas herramientas a su repertorio. Con un récord invicto de 17 victorias (10 por nocaut), Cruzat buscará consolidarse a nivel internacional ante un rival que también llega sin derrotas.

Por su parte, Mulett registra 12 triunfos (8 KO) y aparece como un desafío de alto riesgo para el chileno. Entre ambos suman 29 victorias y 18 nocauts, lo que anticipa una pelea intensa en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional.

“La preparación en Puerto Rico estuvo excelente. Llego con otra actitud, con actitud de ganador”, aseguró Cruzat, quien además destacó la confianza adquirida tras medirse con boxeadores de gran nivel.

La velada también contará con la presencia de representantes de la WBO y marcará un hito al ser transmitida por televisión abierta, consolidando el crecimiento del boxeo profesional en Chile.

Fecha, hora y dónde ver la pelea de Junior Cruzat vs Jair Mulett

La pelea entre Junior Cruzat vs Jair Mulett se disputará este sábado 20 de junio en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional.

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El evento será transmitido en vivo por TVN, permitiendo que todo el país siga la primera defensa del título mundial del chileno.

Venta de entradas SCL Fight Night

Las entradas para la SCL Fight Night continúan disponibles a través del sistema Ticketplus a través de ESTE ENLACE.

La apertura de puertas está programada para las 20:00 horas.

Horarios y cartelera completa SCL Fight Night

20:45 horas | Peso welter – 6 rounds

Alfonso “Fulminante” Salas (Chile) vs. Esteban “El Bandido” Vásquez (Chile)

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21:35 horas | Categoría superpluma – 6 rounds

Dylan “Chocolatito” Arteaga (Colombia/Chile) vs. Jaime Julián (Perú)

22:30 horas | Peso mosca – 8 rounds

Carlos “The Prince” Cruzat (Chile) vs. Carlos Rubén Darío “Bad Boy” Ruiz (Argentina)

23:25 horas | Campeonato Mundial WBO superpluma – 10 rounds

Junior “La Joya” Cruzat (Chile) vs. Jair “El Explosivo” Mulett (Colombia)

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La jornada promete una cartelera internacional de alto nivel, con el combate estelar como principal atractivo en una noche clave para el desarrollo del boxeo chileno.