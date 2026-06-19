¿Por qué Brasil vs. Haití no va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO y ONLINE en Chile

El segundo partido de Brasil en el Mundial 2026 genera gran expectativa, pero en Chile surgió una duda sobre la transmisión del encuentro ante Haití.

La Selección de Brasil y la Selección de Haití se verán las caras en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, encuentro que genera gran interés en la previa.

No obstante, en Chile muchos hinchas se encontraron con una sorpresa: el partido entre la Canarinha y Los Granaderos no está en la programación de televisión abierta.

¿Cuál es la razón? Está directamente relacionada con la distribución de los derechos televisivos del certamen planetario, que en nuestro país fueron asignados de manera compartida entre Chilevisión —con una selección limitada de encuentros— y DSports, dejando varios partidos fuera de la TV gratuita.

Brasil va por su primera victoria en el certamen planetario tras su empate ante Marruecos | FOTO: Al Bello/Getty Images

Entonces, la gran pregunta que se hacen muchos hinchas es: ¿dónde ver el partido entre Brasil y Haití?

Así puede ver el partido EN VIVO de Brasil vs. Haití en Chile

En Chile, la única forma de ver el partido entre Brasil y Haití por la segunda fecha del Grupo C del Mundial es tener como cable operador a DSports, que le ofrece este partido por TV tradicional o por la plataforma de streming DGO.

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¿A qué hora juegan Brasil y Haití en Chile?

El partido entre portugueses y africanos comenzará este viernes 19 de junio a las 20:30 horas de Chile continental.