FOTOS: ¡Se acabó la espera! Así es la nueva camiseta de Chile confeccionada por Marathon

La marca deportiva ecuatoriana dio a conocer la nueva camiseta de Chile, que se usará en la preparación para el próximo Mundial del 2027.

En medio de los rumores de que la Selección de Fútbol de Chile cambiará de proveedor de indumentaria deportiva a fin de año, tras terminar su contrato con Adidas y que la nueva marca que vestirá será Marathon, justamente esta última estrenó una nueva indumentaria.

Así es, porque anoche fue el lanzamiento oficial del nuevo uniforme de Los Cóndores, la Selección Nacional de Rugby, que también usan ropa confeccionada por la empresa ecuatoriana.

Tras el Mundial de Francia en 2023 que esta firma sudamericana se ha hecho cargo del uniforme de los dirigidos por Pablo Lemoine, que por segunda vez consecutiva clasificaron a una Copa del Mundo, un hecho histórico para nuestro país.

El Mundial será en Australia el 2027 y para alistarse de cara a la cita planetaria, Los Cóndores serán parte de la Nations Cup, donde enfrentará a Canadá, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos por el Grupo A.

Con miras a este certamen que Marathon les confeccionó un nuevo uniforme, donde predomina el rojo con mangas azules en la equipación titular y de color azul con detalles en rojo la de visita.

Pero lo más destacable en ambas camisetas es que de fondo de se pueden apreciar las Torres del Paine, uno de los paisajes más característicos de nuestro paós.

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Esto podría ser un adelanto de lo que la marca ecuatoriana estaría preparando para La Roja, si es que se oficializa el contrato para el proceso rumbo al Mundial 2030.

Cabe recordar que Marathon de a poco ha ido ganando espacio en el mercado nacional, pues también visten a Selknam -la franquicia chilena de rugby que compite en la Super Rugby Américas- y en el fútbol chileno a Huachipato y Unión Española.

En el resto del continente provee de indumentarias a las selecciones de fútbol de Ecuador y Bolivia, también a los clubes Barcelona de Guayaquil, Universitario de Lima e Independiente del Valle.

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Mira las FOTOS a continuación:

(Foto: Marathon)

(Foto: Marathon)

(Foto: Marathon)

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En síntesis