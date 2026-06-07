El siete veces campeón del mundo quedó segundo en el Gran Premio de Mónaco y festejó el resultado junto a la socialité estadounidense.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, válido por la sexta fecha del Campeonato Mundial 2026, donde el ganador fue el italiano Kimi Antonelli del equipo Mercedes y en segundo lugar llegó Lewis Hamilton de la Scudería Ferrari.

El siete veces campeón del mundo subió a la segunda posición en el campeonato de pilotos, cerrando un fin de semana redondo, donde estuvo muy bien acompañado.

Esto porque en Montecarlo lo visitó la que sería su nueva novia, la socialité estadounidense Kim Kardashian, una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la moda y el espectáculo.

La empresaria vio la carrera desde el balcón de Ferrari y luego bajó al pit lane para ver la premiación, donde se puso en primera fila para grabar y aplaudir al británico.

Por su parte, Hamilton al recibir el trofeo del segundo lugar, la miró y le dedicó un coqueto beso.

Esta es la primera aparición de la pareja en la F1, aunque antes ya se les había visto en público en el Super Bowl y en otros eventos.

Mira el VIDEO a continuación:

😍 ELLA ORGULLOSA DE ÉL 😍 Kim Kardashian grabó a Lewis Hamilton cuando el piloto británico recibía el trofeo del segundo puesto en Mónaco. ¡Viva el amor!



📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AFiGDsu9EL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

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En síntesis