Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Fórmula 1

VIDEO: El coqueto beso de Lewis Hamilton a Kim Kardashian tras subir al podio en el Gran Premio de Mónaco

El siete veces campeón del mundo quedó segundo en el Gran Premio de Mónaco y festejó el resultado junto a la socialité estadounidense.

Kim Kardashian acompañó a Lewis Hamilton en Mónaco. (Foto: Captura)
Kim Kardashian acompañó a Lewis Hamilton en Mónaco. (Foto: Captura)

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1, válido por la sexta fecha del Campeonato Mundial 2026, donde el ganador fue el italiano Kimi Antonelli del equipo Mercedes y en segundo lugar llegó Lewis Hamilton de la Scudería Ferrari.

El siete veces campeón del mundo subió a la segunda posición en el campeonato de pilotos, cerrando un fin de semana redondo, donde estuvo muy bien acompañado.

Esto porque en Montecarlo lo visitó la que sería su nueva novia, la socialité estadounidense Kim Kardashian, una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la moda y el espectáculo.

La empresaria vio la carrera desde el balcón de Ferrari y luego bajó al pit lane para ver la premiación, donde se puso en primera fila para grabar y aplaudir al británico.

Por su parte, Hamilton al recibir el trofeo del segundo lugar, la miró y le dedicó un coqueto beso.

Esta es la primera aparición de la pareja en la F1, aunque antes ya se les había visto en público en el Super Bowl y en otros eventos.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis

  • GP de Mónaco 2026: Kimi Antonelli ganó y Lewis Hamilton obtuvo el segundo puesto.
  • Lewis Hamilton: Dedicó un beso a Kim Kardashian desde el podio de premiación.
  • Kim Kardashian: Vio la carrera de Fórmula 1 desde el balcón de Ferrari.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones