¡Remezón en la Primera B! El grave error que podría costarle tres puntos a un club y cambiar la tabla

El caso podría ser revisado en el Tribunal de Disciplina del fútbol chileno en los próximos días, tras una eventual denuncia de oficio.

La Primera B 2026 cerró su primera rueda con una tabla bastante ajustada, donde varios equipos ya comienzan a hacer el balance de lo realizado en la primera parte del campeonato.

En ese contexto, además del rendimiento deportivo, también empiezan a tomar importancia aspectos reglamentarios que pueden terminar influyendo directamente en la clasificación, como el cumplimiento del minutaje obligatorio de jugadores Sub 21.

Y justamente en ese escenario apareció en las últimas horas una situación que podría mover la tabla en las próximas semanas.

Curicó Unido en riesgo de perder puntos en la Primera B

Según informó VLN Noticias, Curicó Unido estaría en serio riesgo de perder tres puntos por no cumplir con el requisito del mínimo de minutos de jugadores juveniles durante el primer semestre.

“En los próximos días debiera presentarse ante el Tribunal de Disciplina del fútbol chileno una denuncia de oficio contra el elenco albirrojo que lo pone en serio riesgo de perder tres puntos en la tabla de posiciones”, detallaron desde el medio.

Curicó podría sufrir un duro golpe en la Primera B | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

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La noticia llega a la Región del Maule justo después de la victoria por 2 a 0 en condición de visitante ante Deportes Temuco.

Actualmente, los “Albirrojos” suman 18 puntos y se ubican en la duodécima posición de la división de plata del fútbol chileno. En caso de concretarse la sanción, el equipo dirigido por Damián Muñoz quedaría solo por encima de Deportes Iquique, Deportes Santa Cruz y Rangers de Talca.

En resumen…

Curicó Unido podría sufrir un duro golpe en la tabla de la Primera B 2026, luego de que se informara que estaría en riesgo de perder tres puntos por un posible incumplimiento del minutaje obligatorio de jugadores Sub 21 durante el primer semestre del torneo.