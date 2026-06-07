El italiano de 19 años dio un nuevo golpe al campeonato de pilotos, ganando su quinta carrera consecutiva en la Fórmula 1.

Este domingo se llevó a cabo la sexta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y la parada fue en el Gran Premio de Mónaco, donde el ganador fue Kimi Antonelli del equipo Mercedes.

El corredor de 19 años, que es el líder indiscutido del campeonato de pilotos (156 puntos), se transformó en el más joven de la historia en ganar en Montecarlo y también en imponerse en cinco carreras al hilo.

El novel piloto italiano arrancó en la pole position y no dio espacio para dudas, aprovechando la mala salida de Max Verstappen (Red Bull Racing) que largó en segunda posición, pero tuvo que abandonar rápidamente.

De ahí en adelante su escolta fue el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), quien terminó en la segunda posición por segunda carrera consecutiva. Además, el británico igualó a Ayrton Senna con más podios en Mónaco (8).

En tercer lugar llegó el francés Isack Hadjar (Red Bull), quien salió beneficiado tras el choque de Charles Leclerc (Ferrari) en la vuelta 66 de 78, que obligó a sacar la bandera roja para retirar su monoplaza, reparar las barreras de seguridad e inspeccionar el estado de la pista. La carrera tuvo que ser relanzada.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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Este último incidente ocurrió cuando la carrera se estaba reanudando tras una bandera amarilla provocada por una colisión de Lance Stroll (Aston Martin) en el mismo sector en la vuelta 62.

Mientras que George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine) fueron fuertemente penalizados y perdieron valiosos lugares por superar el límite de velocidad en el pit lane y luego no cumplir con la sanción cuando pararon en los pits. Previo a la sanción, estaban peleando por subirse al podio.

Por el lado de los pilotos latinoamericanos, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez le dio el primer punto de su historia al equipo Cadillac, que está debutando esta temporada en la F1. El oriundo de Guadalajara terminó en la décima posición, la última que otorga puntos.

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Así quedó el resultado final del Gran Premio de Mónaco:

(Foto: @F1)

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La siguiente carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña el próximo domingo 14 de junio a las 09:00 horas.

En síntesis

Kimi Antonelli ganó Mónaco, siendo el piloto más joven con 19 años.

ganó Mónaco, siendo el piloto más joven con 19 años. Lewis Hamilton terminó segundo, igualando el récord de ocho podios de Ayrton Senna.

terminó segundo, igualando el récord de ocho podios de Ayrton Senna. Checo Pérez llegó décimo, entregando el primer punto histórico al equipo Cadillac.