¿La U, Colo Colo o la UC? Deportes Limache rompe el silencio sobre el futuro de Daniel Castro

El delantero nacional, Daniel Castro comienza a llamar la atención de los grandes en el mercado y Limache toma una decisión.

El mercado de pases está muy próximo de iniciar en lo que es su mercado de invierno, en donde los distintos equipos del fútbol chileno ya empiezan a ver opciones para poder reforzar sus planteles de cara al segundo semestre.

Dentro de lo que es esta ventana de transferencias, uno de los jugadores que ha sido sensación en los últimos mercados ha sido el delantero Daniel ‘Popín’ Castro, quien ha tenido grandes rendimientos en Deportes Limache, los que han llamado la atención de los grandes del fútbol chileno.

Ante esta situación, en las últimas horas el presidente de Deportes Limache, César Villegas conversó con Radio ADN e indicó que hasta el momento pensando en el mercado que se avecina, no han existido acercamientos sobre el goleador del ‘Tomate Mecánico’.

“No hay nada del mercado nacional y extranjero. Hay que esperar que el torneo termine y ya cuando comience el Mundial vamos a tener un mes más o menos para negociar, parte señalando Villegas,

Castro podría llamar la atención en el mercado | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el mandamás del conjunto de la quinta región sabe que ante el gran rendimiento del goleador, las ofertas de equipos importantes podrían aparecer para este mercado.

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“Dani (Castro) siempre va a estar como nombre de alternativa para reforzar a los grandes, por la campaña que está haciendo este semestre, en la que está ratificando la campaña anterior en 2025″, declara.

¿La U, Colo Colo o la UC?: Villegas responde

Concluyendo, Villegas golpeó la mesa con una importante respuesta, en la que indica que si Daniel Castro deja el club, será al extranjero, ya que tomaron la decisión de no potenciar a ningún club chileno, ya que los ‘Tomateros’ están peleando el campeonato.

“En caso de que se diese (una transferencia), sería al extranjero. No vamos a potenciar un club nacional siendo que Limache está peleando el campeonato”, concluyó.

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