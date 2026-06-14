El siete veces campeón del mundo frenó la racha de Mercedes y se impuso con autoridad en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 de la Fórmula 1.

Este domingo se disputó el Gran Premio de Barcelona-Cataluña por la séptima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde el ganador fue Lewis Hamilton, que consiguió su primera victoria con la Scudería Ferrari.

El siete veces campeón del mundo cortó la racha de Mercedes y de Kimi Antonelli, que había ganado las últimas cinco carreras. Mientras que el equipo alemán no había sido derrotado esta temporada.

El británico arrancó en la segunda posición luego de haber quedado a menos de una décima de la ‘pole’ en la clasificación del sábado, pero no pudo rebasar a George Russell (Mercedes) en la largada.

De ahí en adelante los de Maranello llevaron adelante una espectacular estrategia, yendo a tres paradas precisas -la última aprovechando un virtual safety car por la detención de Fernando Alonso- que terminaron siendo la clave para que Hamilton llegara a su victoria número 106, estirando su propio récord como el más ganador de la historia en la principal categoría del automovilismo.

El corredor de 41 años no ganaba desde el Gran Premio de Bélgica en 2024, cuando aún estaba en Mercedes. Mientras que Ferrari no lo hacía desde el mismo año cuando triunfaron en Silverstone con Carlos Sainz.

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Cabe recordar que Lewis Hamilton venía de quedar segundo en las dos carreras anteriores, Canadá y Mónaco, por lo que venía oliendo la victoria. Con esto se consolida en el segundo lugar del campeonato de pilotos con 115 puntos, quedando a 41 unidades del líder que es Antonelli (156 pts.), quien tuvo que abandonar esta jornada en la vuelta 62, a cuatro giros del final.

El podio en Barcelona fue completamente británico, ya que en segundo lugar quedó George Russell, seguido del vigente campeón Lando Norris (McLaren). Eso sí, Hamilton terminó con 20 segundos de ventaja.

Así quedó el podio del Gran Premio de Barcelona 2026. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

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Como si fuera poco, la estrella de Ferrari se convirtió en el piloto con más victorias en Barcelona (7), rompiendo el empate que tenía con otra leyenda: Michael Schumacher (6). Su última coronación en Montmeló había sido en 2021.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se llevará a cabo el domingo 28 de junio a las 09:00 horas en el circuito Red Bull Ring, Spielberg.

En síntesis

Lewis Hamilton logró su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona.

logró su primera victoria con en el Gran Premio de Barcelona. El británico alcanzó su victoria número 106 y rompió el récord de Michael Schumacher en Barcelona.

y rompió el récord de Michael Schumacher en Barcelona. Hamilton se consolidó segundo del campeonato con 115 puntos, a 41 de Kimi Antonelli.