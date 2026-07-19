“Hoy ha…”: Josep Pedrerol celebra el título de España y destroza a Argentina tras la final del Mundial 2026

El periodista de El Chiringuito reaccionó al título de España en el Mundial 2026 con un duro análisis sobre Argentina que rápidamente generó repercusión.

La consagración de la Selección de España tras derrotar a la Selección de Argentina en la final del Mundial 2026 no solo dejó imágenes de celebración por la obtención de su segunda estrella, sino también una serie de reacciones que comenzaron a aparecer apenas terminó el encuentro.

Mientras los jugadores españoles festejaban el título conseguido, en distintos programas deportivos comenzaron los análisis del partido y uno de los que rápidamente se robó las miradas fue El Chiringuito.

En El Chiringuito reaccionan a la final del Mundial 2026

Ahí Josep Pedrerol, reconocido periodista y conductor español, quien dedicó unos minutos de su espacio a comentar lo ocurrido en la gran definición.

“Hoy ha ganado el fútbol, ha ganado el fútbol”, comenzó señalando Pedrerol al analizar la consagración española. Además, recordó una jugada polémica de Nico Williams al afirmar que “nos han quitado un gol legal eh y hemos seguido”.

Luego, el comunicador apuntó directamente contra Argentina. “No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona. La segunda estrellita (…) Somos mejores, viva España”, expresó.

😉 "NO SE GANA HABLANDO, SE GANA JUGANDO".



💣 @jpedrerol arranca @elchiringuitotv después de que ESPAÑA GANE MUNDIAL. pic.twitter.com/ARx3AeekvG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

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Por si esto fuera poco, Pedrerol fue todavía más crítico con la actuación de la Albiceleste: “La imagen ha sido patética, la que era tan favorita, la que había ganado el Mundial. ¿Lo de hoy es orgullo? Es una vergüenza”, lanzó.

🇦🇷 "La IMAGEN de ARGENTINA es PATÉTICA".



‼️ "Ha hecho el RIDÍCULO".@jpedrerol alucina con los medios argentinos y sus reflexiones tras la derrota en la final. pic.twitter.com/i5Am4tFYIQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde aficionados de ambos países reaccionaron a sus palabras.

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En resumen…