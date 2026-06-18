El equipo de todos pone fin a su vínculo con Adidas tras desastrosas campañas en los últimos años.

La selección chilena no solo cambia de camiseta, sino también de estrategia comercial. La ANFP selló un acuerdo con Marathon Sports para vestir a La Roja en su camino hacia el Mundial 2030, en un contrato donde los montos y condiciones económicas se transforman en el eje central del nuevo ciclo.

Según información revelada por La Tercera, el vínculo con la marca ecuatoriana implicaría un ingreso cercano a los 8 millones de dólares anuales, cifra que busca posicionarse como un piso competitivo dentro del mercado sudamericano. Este monto incluye no solo el patrocinio técnico, sino también variables asociadas a ventas y rendimiento deportivo.

Uno de los puntos más relevantes del contrato es el modelo mixto de ingresos. A diferencia de acuerdos anteriores, Chile apostó por una fórmula que combina pago fijo más regalías por comercialización, lo que podría aumentar significativamente los ingresos si la respuesta del público acompaña.

Desde la dirigencia destacan que este acuerdo permitirá mejorar la disponibilidad de productos oficiales en el mercado local. Una mayor presencia comercial y precios más accesibles forman parte de la estrategia para potenciar las ventas, un factor clave en la estructura del negocio.

El contrato también contempla bonos por objetivos deportivos, como la clasificación al Mundial 2030, lo que podría elevar considerablemente los ingresos totales del acuerdo. En ese sentido, el rendimiento dentro de la cancha tendrá un impacto directo en lo que perciba la federación.

Un acuerdo estratégico para las finanzas de la ANFP

La firma con Marathon llega en un momento donde la ANFP busca fortalecer sus ingresos estructurales. La salida del anterior proveedor obligó a replantear el modelo, priorizando no solo el monto fijo, sino también el potencial de crecimiento comercial.

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La Roja dejará de contar con Adidas como principal endorser.

En comparación con contratos previos, este nuevo vínculo apunta a ser más flexible y alineado con el mercado regional. El foco ya no está únicamente en la marca global, sino en la rentabilidad del acuerdo y su impacto a largo plazo.

Proyección económica rumbo al Mundial 2030

El acuerdo con Marathon no solo tiene un impacto inmediato, sino también una proyección hacia el futuro. Si se cumplen los objetivos deportivos y comerciales, Chile podría superar ampliamente los ingresos base establecidos en el contrato.

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Además, el crecimiento del merchandising y la expansión en tiendas físicas y digitales serán claves para maximizar el retorno económico. El negocio de la camiseta se transforma así en un pilar dentro del proyecto deportivo.

Con este nuevo contrato, La Roja inicia un ciclo donde el rendimiento dentro y fuera de la cancha estarán más conectados que nunca. El desafío no solo será volver a un Mundial, sino también consolidar un modelo económico sustentable en el tiempo.

DATOS CLAVE

La ANFP firmó un acuerdo comercial con Marathon Sports para vestir a La Roja.

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Un ingreso de 8 millones de dólares anuales recibirá Chile por el patrocinio técnico.