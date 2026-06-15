La sorpresiva derrota del que era el mejor libra por libra hace un año dejó a todos boquiabiertos, para bien como para mal.

La caída de Ilia Topuria en UFC Freedom 250 quedará marcada como una de las peleas más duras de su carrera. El hispano-georgiano perdió su invicto profesional y el cinturón de peso ligero tras un combate exigente frente a Justin Gaethje, quien impuso su potencia desde los primeros minutos aprovechando su mayor alcance.

Desde el primer asalto, Gaethje comenzó a conectar golpes limpios, castigando principalmente el rostro de Topuria. Aunque el campeón tuvo un buen segundo round y mostró momentos de dominio, el estadounidense mantuvo un ritmo constante y fue acumulando daño con su boxeo, generando una diferencia que se hizo cada vez más evidente.

El punto de quiebre llegó en el tercer y cuarto asalto, cuando el daño ya era significativo. Con ambos ojos visiblemente hinchados y dificultades para ver, Topuria continuó resistiendo, pero el castigo obligó a la intervención médica. Finalmente, el combate se detuvo por TKO médico, marcando una derrota contundente y el fin de su reinado.

Reacciones a la derrota de Topuria

Las repercusiones no tardaron en aparecer en el mundo de los deportes de combate, con opiniones divididas entre críticas, burlas y mensajes de apoyo.

Terence Crawford fue uno de los más duros. El campeón de boxeo ironizó sobre la derrota recordando declaraciones previas de Topuria y cuestionando su confianza, lanzando un comentario cargado de burla que rápidamente generó repercusión.

“The Bud” lanzó una provocación directa en redes sociales, recordando declaraciones previas del peleador: “¿Este es el tipo que dijo que me noquearía y le daría una paliza a mí y a Shakur al mismo tiempo?”, acompañando el mensaje con emojis de risa.

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La respuesta llegó de inmediato por parte de Conor McGregor, quien salió en defensa de Topuria y cuestionó al boxeador: “Tú sabes luchar, sin embargo le temes a una pelea de MMA”, apuntando directamente a su falta de incursión en las artes marciales mixtas. Luego remató: “Topuria fue vencido en una pelea de MMA, algo para lo que tú no tienes el valor.”

El irlandés salió en defensa del georgiano (Photo by Steve Marcus/Getty Images)

Por su parte, Islam Makhachev reaccionó con un mensaje contundente tras el resultado: “¡Aquel que se enaltece será humillado! ¡Hay niveles en este juego! ¡Felicidades Justin, mereces este cinturón más que nadie!”

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En contraste, Khamzat Chimaev adoptó un tono más reflexivo y crítico hacia quienes celebraron la caída: “Aquellos que se alegran de las derrotas ajenas nunca verán la grandeza en este deporte”.

Así, la derrota de Topuria no solo reconfigura el panorama de la división, sino que sigue generando una ola de reacciones que difícilmente acaben pronto.

DATOS CLAVE

Ilia Topuria perdió su invicto y cinturón ante Justin Gaethje en UFC Freedom 250.

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El combate finalizó en los asaltos finales por TKO médico debido al castigo.