Tres de estos peleadores buscarán dejar el nombre de Chile en alto en Canadá. El cuarto buscará un récord mundial.

Las artes marciales mixtas chilenas vivirán un fin de semana histórico con presencia nacional en importantes escenarios internacionales. Mientras tres representantes competirán en Canadá en el evento Samourai MMA 19, Diego “El Niño” Manzur encabezará en México una cartelera que busca ingresar al Libro Guinness de los Récords con la pelea realizada a mayor altura del mundo.

El crecimiento del MMA en nuestro país comienza a reflejarse cada vez más fuera del país. Peleadores chilenos no solo están siendo considerados en eventos internacionales, sino que también empiezan a protagonizar carteleras importantes dentro del continente.

Este 29 de mayo, Montreal será sede de Samourai MMA 19, evento que contará con la presencia de Fernando Donoso, Valentina Meyer y Camillo Avellán, todos vinculados al desarrollo de OFL, organización conocida como “La Vitrina del Sur del Mundo”.

Fernando Donoso, del fútbol profesional al MMA internacional

Fernando Donoso protagoniza una de las historias más llamativas del deporte chileno reciente. Oriundo de la Quinta Región, dejó atrás su carrera como futbolista profesional —donde defendió la camiseta de General Velásquez— para dedicarse por completo a las artes marciales mixtas.

Actualmente representa a Radical Team y llega a Canadá manteniendo un invicto profesional de dos victorias y ninguna derrota, consolidándose como una de las promesas emergentes del MMA nacional.

Fernando Donoso se mide ante Chaput.

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Donoso ha llamado la atención por su rápida adaptación a las artes marciales mixtas y por el crecimiento mostrado en sus últimas presentaciones. Su participación en Samourai MMA 19 representa una nueva oportunidad para posicionarse en el circuito norteamericano.

Valentina Meyer busca seguir creciendo en Canadá

Desde Temuco llegará Valentina “La Guerrera” Meyer, representante de Elemental Dojo y una de las peleadoras chilenas con mayor proyección internacional.

La deportista viene atravesando uno de los mejores momentos de su carrera luego de conseguir una importante victoria sobre Rabech Rufiño, atleta ligada al equipo de la reconocida peleadora brasileña de UFC Amanda Ribas.

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“La Guerrera” Meyer busca hacer historia en Canadá.

Meyer buscará ratificar su crecimiento enfrentando un nuevo desafío internacional en Canadá, donde intentará seguir sumando experiencia y posicionándose dentro de una escena cada vez más competitiva.

Camillo Avellán y su experiencia en Norteamérica

El tercer representante nacional en Samourai MMA 19 será Camillo Avellán, atleta chileno radicado en Canadá que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Norteamérica.

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Con experiencia dentro del circuito canadiense, Avellán continúa fortaleciendo la presencia chilena en uno de los mercados más importantes del continente.

Los tres peleadores nacionales contarán con el apoyo técnico de Nicolás Pérez, head coach encargado de acompañar el trabajo estratégico y deportivo durante esta importante experiencia internacional.

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Diego Manzur encabezará la pelea más alta del mundo

Mientras Canadá recibirá a tres exponentes nacionales, en México todas las miradas estarán puestas sobre Diego “El Niño” Manzur.

El oriundo de Los Andes será el protagonista principal de AETERNUM, evento que se realizará el próximo 30 de mayo en el rooftop del World Trade Center de Ciudad de México, a más de 200 metros de altura.

Un evento que busca entrar al Libro Guinness

La organización presentará una cartelera sin precedentes que busca establecer el récord Guinness de la pelea realizada a mayor altura del mundo.

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Diego “EL Niño” Mazur va por un increíble récord mundial.

Con un récord profesional de 12 victorias y una sola derrota, además de nueve finalizaciones, Diego Manzur llega como una de las grandes figuras sudamericanas del MMA y respaldado por el trabajo realizado junto a Manzur Bros.

El chileno se encuentra realizando un campamento de alto rendimiento en México para preparar uno de los desafíos más importantes de su carrera y convertirse en protagonista de un espectáculo que promete quedar en la historia de las artes marciales mixtas.