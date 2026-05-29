El exjugador colgó los botines para ponerse las guantillas. Al igual que otros grandes como "La Jaula" y "Sikosis", hoy aspira a llegar a la élite de las MMA.

Las artes marciales mixtas chilenas viven uno de los momentos más importantes de su historia. Hoy, nombres como Ignacio “La Jaula” Bahamondes y Víctor “Sikosis” Valenzuela representan al país en UFC, la organización más importante del planeta, mientras otros peleadores nacionales continúan abriéndose paso en mercados internacionales.

A ellos se suman exponentes como Arturo “Makako” Vergara, actual campeón de Samurai Fight House, y Christopher “El Tanke” Ewert, quien próximamente irá por el cinturón de las 185 libras en Fury FC, consolidando el crecimiento del MMA chileno fuera de Sudamérica.

En medio de esta nueva generación aparece también Fernando Donoso, un peleador con una historia muy distinta al resto. El oriundo de la Quinta Región decidió dejar atrás el fútbol profesional para apostar por una carrera en las artes marciales mixtas, disciplina donde hoy comienza a llamar la atención internacional.

Fernando Donoso (a la derecha) vistiendo los colores de Santiago Wanderers.

Este 29 de mayo, Donoso competirá en Samourai MMA 19 en Montreal, Canadá, evento donde buscará extender su invicto profesional y seguir posicionándose como una de las nuevas promesas del MMA nacional.

La historia de Fernando Donoso: del fútbol profesional a las artes marciales mixtas

Antes de subir al octágono, Fernando Donoso soñaba con triunfar en la cancha. El chileno alcanzó a defender profesionalmente la camiseta de General Velásquez en la Segunda División Profesional.

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Antes, el hoy luchador defendió la camiseta de Santiago Wanderers, donde hizo gran parte de su carrera en inferiores. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió cambiar completamente el rumbo de su carrera deportiva.

Fue ahí cuando apareció esta disciplina. Lo que comenzó como una nueva motivación terminó transformándose en su verdadera pasión y en un desafío de vida completamente distinto al fútbol.

Fernando Donoso dejó el fútbol para dedicarse 100% a las MMA.

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Actualmente, Donoso representa a Radical Team y forma parte de OFL, organización conocida como “La Vitrina del Sur del Mundo”, donde varios peleadores nacionales han iniciado el camino hacia competencias internacionales.

Hasta ahora, el cambio parece haberle resultado. El chileno mantiene un récord invicto de dos victorias y ninguna derrota como profesional, destacando por su agresividad y rápida evolución dentro de la jaula.

Ahora, el exfutbolista tendrá una nueva vitrina internacional en Canadá, donde buscará seguir construyendo una historia poco común: la de un jugador que colgó los botines para perseguir el sueño de convertirse en figura de las artes marciales mixtas.

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DATOS CLAVE

Fernando Donoso competirá este 29 de mayo en el evento Samourai MMA 19.

El exfutbolista Fernando Donoso defenderá un récord invicto de dos victorias como profesional.

El peleador Fernando Donoso jugó profesionalmente en General Velásquez y en inferiores de Wanderers.