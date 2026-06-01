La Fórmula 1 se reanuda tras una semana de descanso, luego de un intenso Gran Premio de Canadá, donde ganó su cuarta carrera consecutiva el joven piloto Kimi Antonelli del equipo Mercedes.
Ahora toca el Gran Premio de Mónaco, una de las paradas obligadas de la categoría reina del automovilismo, que ahora recibe la sexta fecha del Campeonato Mundial.
En Montecarlo se volverán a ver las caras los 22 pilotos y 11 escuderías, donde los grandes favoritos son los corredores de Mercedes -Antonelli y George Russell-, que vienen ganando todas las carreras de la temporada 2026.
Pero Charles Leclerc de Ferrari quiere hacer un quiebre e imponer su localía en el principado, tal como lo hizo con el Cavallino Rampante en 2024.
Su compañero, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, también tiene sed de victoria, luego de haber quedado segundo en Canadá.
Antonelli, Hamilton y Verstappen vienen de hacer podio en el Gran Premio de Canadá. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)
Los horarios del Gran Premio de Mónaco 2026
VIERNES 5 DE JUNIO
- Práctica libre 1: 07:30 horas
- Práctica libre 2: 11:00 horas
SÁBADO 6 DE JUNIO
- Práctica libre 3: 06:30 horas
- Clasificación: 10:00 horas
DOMINGO 7 DE JUNIO
- Carrera GP de Mónaco: 09:00 horas
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