Este fin de semana se llevará a cabo la sexta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, en el siempre atractivo Gran Premio de Mónaco.

La Fórmula 1 se reanuda tras una semana de descanso, luego de un intenso Gran Premio de Canadá, donde ganó su cuarta carrera consecutiva el joven piloto Kimi Antonelli del equipo Mercedes.

Ahora toca el Gran Premio de Mónaco, una de las paradas obligadas de la categoría reina del automovilismo, que ahora recibe la sexta fecha del Campeonato Mundial.

En Montecarlo se volverán a ver las caras los 22 pilotos y 11 escuderías, donde los grandes favoritos son los corredores de Mercedes -Antonelli y George Russell-, que vienen ganando todas las carreras de la temporada 2026.

Pero Charles Leclerc de Ferrari quiere hacer un quiebre e imponer su localía en el principado, tal como lo hizo con el Cavallino Rampante en 2024.

Su compañero, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, también tiene sed de victoria, luego de haber quedado segundo en Canadá.

Antonelli, Hamilton y Verstappen vienen de hacer podio en el Gran Premio de Canadá. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

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Los horarios del Gran Premio de Mónaco 2026

VIERNES 5 DE JUNIO

Práctica libre 1: 07:30 horas

07:30 horas Práctica libre 2: 11:00 horas

SÁBADO 6 DE JUNIO

Práctica libre 3: 06:30 horas

06:30 horas Clasificación: 10:00 horas

DOMINGO 7 DE JUNIO

Carrera GP de Mónaco: 09:00 horas

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¿Quién transmite en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Mónaco como toda la acción de la Fórmula 1, la puedes ver en vivo a través de ESPN en Disney+ Premium.