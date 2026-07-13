El peleador nacional, actual campeón de SFH, tendrá su cuarto combate en lo que va de 2026 y sigue en busca de su sueño: llegar a UFC.

Luego de conquistar la empresa Karate Combat y convertirse en campeón del mundo, deleitando incluso a un gigante como Alex “Poatán” Pereira, el peleador chileno de MMA, Arturo “Makako” Vergara, quiere seguir demostrando porqué es ahora el campeón indiscutido de Samurai Fight House y por qué tiene que ser el próximo exponente nacional en UFC.

El pasado 14 de febrero, retomó su amor por las artes marciales mixtas enfrentando a Héctor López en la jaula de SFH imponiéndose por TKO en el segundo round y dejando su récord en 4-2.

Solo dos meses más tarde, el 25 de abril, enfrentó a Álvaro Quiroga por el título de peso gallo de la compañía argentina, quedándose con el cinturón tras una feroz batalla y consólidandose como el nuevo monarca.

Por si fuera poco, tuvo su tercera pelea en lo que va de este 2026 ante el local Facundo Suárez y se impuso por decisión mayoritaria, reteniendo su título ante una orda de abucheos demostrando que el “Flow” llegó para quedarse y se faja con cualquiera sea donde sea.

Tras el éxito de “Makakofloww” en dicha compañía, es que, por primera vez, SFH llega con lo mejor de su repertorio a nuestro país. Y es que luego de cinco años de exitosas veladas, contando con peleadores de renombre y habiendo sido trampolín de guerreros consolidados en UFC como Ailín Pérez, Kevin “Chino” Vallejos, Esteban Ribovics y Sofía Montenegro, Samurai Fight House se llevará a cabo por primera vez en Chile, teniendo en esta oportunidad a Arturo Vergara como el gran atractivo para los fans nacionales de las MMA.

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Arturo Vergara lo decreta: llegará a UFC cueste lo que cueste

Arturo “Makako” Vergara, hoy con un récord de 6 victorias y 2 derrotas en las artes marciales mixtas, quiere convertirse en el cuarto exponente chileno en estar en la madre de las empresas de MMA del planeta: la UFC.

Hasta ahora, Ignacio “Jaula” Bahamondes y Víctor “Sikosis” Valenzuela son peleadores activos de la empresa. Antes, lo hizo Diego “Pitbull” Rivas, por lo que “Makako” no echa pie atrás en su gran anhelo de llegar a Ultimate Fighting Championship y deleitar al mundo con su flow, un estilo de pelea agresivo que combina lo mejor del striking con un ki, literalmente, inspirado en Dragon Ball Z.

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¿Cuándo y dónde sería Samurai Fight House en Chile?

Aunque aún no existe fecha oficial por parte de la compañía, todo indica que esta podría ser el sábado 26 de septiembre, y la sede escogida sería el Liceo 7 José Toribio Medina, ubicado en Carmen Covarrubias 39, comuna de Ñuñoa.

Samurai Fight House: El trampolín de las MMA argentinas

Samurai Fight House (SFH) es una promotora de artes marciales mixtas nacida hace cinco años bajo la dirección de Martín Pakciarz.

En treinta ediciones se consolidó como la principal cantera de talento MMA de Latinoamérica. Varias de sus figuras hoy son top 15 en UFC: Kevin “El Chino” Vallejos o Ailín Pérez.

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Otras de sus figuras son Francisco Prado, Esteban Ribovics, Iasmin Lucindo y Sofía Montenegro.