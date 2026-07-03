El siete veces campeón del mundo fue el más rápido en la primera clasificación del fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.

Este viernes comenzó la acción en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, válido por la novena fecha del Campeonato Mundial 2026, donde Lewis Hamilton fue el más rápido de la jornada.

El experimentado piloto de la Scudería Ferrari hizo la vuelta más rápida en las pruebas libres y luego lo confirmó en la clasificación para la carrera Sprint de mañana (sábado).

En su casa, el británico de 41 años dio el primer golpe para volver a meterse en la lucha por el campeonato de pilotos, donde actualmente está en el tercer puesto (125 puntos), detrás de la pareja de Mercedes: Kimi Antonelli (171 pts) y George Russell (131 pts).

El siete veces campeón del mundo hizo un tiempo de 1:28.376, imponiéndose por solo una décima a Antonelli (+0.011) que quedó en segunda posición. Más atrás largará Max Verstappen de Red Bull Racing (+0.321).

Cabe recordar que Hamilton es el máximo ganador del gran premio inglés con nueve victorias, un dominador absoluto que busca su décimo trofeo en el circuito de Silverstone.

La Sprint es una carrera corta que dura un cuarto de la carrera principal del domingo y que reparte puntos entre el primer y octavo lugar.

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Así quedó la grilla de partida para la carrera Sprint:

(Imagen: @F1)

¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña?

La carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña se llevará a cabo este sábado 4 de julio a las 07:00 horas de Chile en el tradicional circuito de Silverstone.

En síntesis

Lewis Hamilton obtuvo la ‘pole position’ para la carrera Sprint de Silverstone.

obtuvo la ‘pole position’ para la carrera Sprint de Silverstone. 1:28.376 fue su tiempo de clasificación, superando a Kimi Antonelli y Max Verstappen.

fue su tiempo de clasificación, superando a Kimi Antonelli y Max Verstappen. 4 de julio a las 07:00 horas (Chile) se correrá la carrera Sprint.