Este fin de semana se llevará a cabo la novena fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2026, que incluye carrera sprint en Silverstone.

Se viene un fin de semana recargado en la Fórmula 1, donde la cita es en Silverstone para vivir una nueva edición del Gran Premio de Gran Bretaña, una de las carreras tradicionales de la máxima categoría del automovilismo.

Esta vez será en el marco de la novena fecha del Campeonato Mundial en su temporada 2026, escenario en que la mayoría de los equipos actúan de local, pues tienen sus sedes cerca de este circuito.

Entre ellos está el equipo Mercedes que es el líder indiscutido del campeonato de constructores (302 puntos) y que también está en la cima del campeonato de pilotos con el joven italiano Kimi Antonelli (171 pts.), escoltado por su compañero, el inglés George Russell (131 pts.), que viene de ganar en Austria.

Detrás de ellos está el el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (125 pts.), quien buscará volver al triunfo en casa, pues es el máximo ganador de este grand prix con nueve victorias. La última fue en 2024 en su última temporada con Mercedes.

Ahora el experimentado corredor de 41 años está en la Scudería Ferrari, con la que busca apurar a las flechas plateadas. Incluso, ya los venció hace dos carreras, en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 tendrá carrera sprint, por lo que habrá mayor acción. Todo ocurrirá entre este viernes 3 y el domingo 5 de julio.

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En Silverstone está todo listo para el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Los horarios para Chile del Gran Premio de Gran Bretaña

VIERNES 3 DE JULIO

Práctica libre: 07:30 horas

Qualy sprint: 11:30 horas

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SÁBADO 4 DE JULIO

Sprint: 07:00 horas

Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 5 DE JULIO

Carrera: 10:00 horas

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¿Cómo ver la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Gran Bretaña y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

En síntesis