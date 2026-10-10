Este domingo tenemos la decimoséptima carrera de la temporada 2026 en la Fórmula 1, con la disputa del Gran Premio de Singapur.

Se vuelven a encender los semáforos en la Fórmula 1, este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, válido por la fecha 17 del Campeonato Mundial.

El Sudeste Asiático le empieza a decir adiós a esta temporada 2026, donde se espera un carrerón en el circuito urbano de Marina Bay, en la que el neerlandés Max Veerstappen largará desde la ‘pole position’.

El tetracampeón dio la vuelta más rápida en la clasificación, marcando un tiempo de 1:31.373 en la Q3. Cabe recordar que el piloto de Red Bull Racing viene de ganar la carrera Sprint y también el Gran Premio de Bahréin en Malasia la semana pasada.

El segundo y tercer lugar de la parrilla de partida será para Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, respectivamente.

Por ahora las dudas las siembra el equipo Mercedes, líder indiscutido del campeonato de constructores, pues las últimas actualizaciones no han funcionado.

Es más, el líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli, quedó en el cuarto lugar, aunque tiene una amplia ventaja que lo mantiene como el principal candidato al título.

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Parrilla de partida del Gran Premio de Singapur 2026. (Imagen: F1)

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Singapur?

La carrera del Gran Premio de Singapur se llevará a cabo este domingo 11 de octubre a las 09:00 horas de Chile en el circuito urbano de Marina Bay.

¿Quién transmite la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Singapur así como toda la temporada de la Fórmula 1 se puede ver a través de ESPN en la plataforma de streaming Disney+ con suscripción al plan premium.