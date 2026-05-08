Luego de más de una década de espera, dos de los púgiles más emblemáticos de los últimos años volverán a enfrentarse.

La esperada revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Luego de años de rumores y especulaciones, ahora fue The Ring quien aseguró que ambas leyendas ya acordaron los términos para volver a verse las caras sobre la lona.

La información fue entregada por Jas Mathur, CEO de Manny Pacquiao Promotions, al periodista especializado Mike Coppinger, detallando que las negociaciones avanzaron hacia un acuerdo modificado para realizar una pelea profesional y no simplemente una exhibición.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao están listos para su anhelada revancha (Photo by Al Bello/Getty Images)

De esta forma, el combate entre “Money” y “Pac-Man” comienza a tomar forma concreta, reeditando una rivalidad histórica que marcó una era en el boxeo mundial y que tuvo su primer capítulo en 2015 con una de las peleas más lucrativas y mediáticas de todos los tiempos.

The Ring confirma la fecha y el lugar de la revancha entre Mayweather y Pacquiao

Según la información revelada por The Ring, la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao está proyectada para el próximo 25 de septiembre de 2026.

La velada se realizaría en el T-Mobile Arena de Las Vegas, uno de los escenarios más emblemáticos para el boxeo en Estados Unidos y sede habitual de grandes eventos de UFC y peleas de campeonatos mundiales de boxeo.

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Breaking: Floyd Mayweather, Manny Pacquiao have agreed to terms on amended deal for professional fight on Netflix being planned for Sept. 25 at T-Mobile Arena in Las Vegas, Manny Pacquiao Promotions CEO Jas Mathur tells The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/e1S0OpBgPQ — Ring Magazine (@ringmagazine) May 8, 2026

La noticia llega luego de varios cambios en la planificación inicial, ya que anteriormente se manejaba la opción de realizar el combate en Sphere durante el 19 de septiembre.

¿Dónde ver la pelea entre Mayweather y Pacquiao?

Aunque todavía no existe un anuncio oficial definitivo sobre la transmisión, todo apunta a que el evento será emitido por Netflix.

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La plataforma ya había sido vinculada previamente a la organización del combate y, según los primeros reportes, tendría un rol clave en la distribución global de una de las peleas más esperadas de los últimos años.

DATOS CLAVE

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao acordaron términos para una pelea profesional en Las Vegas.

El combate está proyectado para el 25 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena.

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