Dos de los más grandes emblemas del boxeo en las últimas décadas volverán a subir al ring para la tan anhelada revancha de lo que fue denominado como "la pelea del siglo" hace ya una década.

La posibilidad de una revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao ya no es un rumor sino una certeza absoluta.

Luego de semanas marcadas por rumores, versiones cruzadas y dudas sobre la organización del evento, distintas fuentes vinculadas a las negociaciones aseguran que ambas partes avanzan para cerrar oficialmente la pelea, que podría realizarse durante septiembre de 2026 en Las Vegas.

Según reveló Jas Mathur, CEO de Manny Pacquiao Promotions, a The Ring, la velada actualmente se encuentra proyectada para el próximo 25 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena, recinto que ya ha recibido varios de los mayores eventos del boxeo mundial.

Breaking: Floyd Mayweather, Manny Pacquiao have agreed to terms on amended deal for professional fight on Netflix being planned for Sept. 25 at T-Mobile Arena in Las Vegas, Manny Pacquiao Promotions CEO Jas Mathur tells The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/e1S0OpBgPQ — Ring Magazine (@ringmagazine) May 8, 2026

Inicialmente, la plataforma Netflix había anunciado que el enfrentamiento se desarrollaría el 19 de septiembre en Sphere, el revolucionario recinto tecnológico de Las Vegas. Sin embargo, problemas logísticos y de disponibilidad obligaron a modificar tanto la fecha como el escenario del combate.

Mayweather asegura que la pelea con Pacquiao está cerca de cerrarse

El propio Floyd Mayweather se encargó de alimentar todavía más la expectativa durante una conferencia de prensa realizada el pasado 7 de mayo, donde fue consultado directamente sobre el esperado enfrentamiento.

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“Creo que vamos a lograrlo. Creo que estamos cerca de la meta para cerrar la pelea con Pacquiao”, afirmó el estadounidense, dejando claro que las conversaciones están avanzadas.

Incluso, “Money” sorprendió al señalar que el acuerdo podría concretarse rápidamente. “Eventualmente, creo que dentro de las próximas 48 horas, la pelea con Pacquiao debería estar cerrada”, sostuvo.

Estas declaraciones dispararon el entusiasmo entre los fanáticos del boxeo, considerando que la primera pelea entre ambos, disputada en 2015, fue uno de los eventos deportivos más mediáticos y millonarios de todos los tiempos.

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¿Será una pelea profesional o una exhibición?

Otro de los grandes temas que ha rodeado las negociaciones tiene relación con el formato del combate. En un comienzo, Netflix presentó el evento como una pelea profesional, mientras que Mayweather había asegurado públicamente que se trataría de una exhibición.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao están listos para su anhelada revancha (Photo by Al Bello/Getty Images)

Sin embargo, en las últimas horas surgieron nuevos antecedentes que apuntan a un cambio importante. Según información del periodista especializado Mike Coppinger, el acuerdo habría evolucionado hacia una pelea profesional entre “Money” y “Pac-Man”.

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De confirmarse oficialmente, la revancha entre Mayweather y Pacquiao se transformaría automáticamente en uno de los eventos deportivos más esperados de 2026, reeditando una rivalidad histórica que marcó toda una era en el boxeo mundial.

DATOS CLAVE

Floyd Mayweather Jr. confirmó que la revancha profesional contra Pacquiao podría cerrarse en 48 horas.

La pelea está proyectada para el 25 de septiembre de 2026 en el T-Mobile Arena.

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