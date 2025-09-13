La marca Noche UFC regresa a la acción este sábado 13 de septiembre en su tercera edición, luego de una exitosa primera versión realizada en la Esfera de Las Vegas y dejando cautivado al pueblo mexicano y latino en general.

Esta vez, el escenario será el Frost Bank Center de San Antonio, que contará con una pelea de fondo de lujo entre los brasileños Diego Lopes y Jean Silva en un combate de peso pluma.

La organización decidió poner la jornada en un horario especial. ¿La razón? Dana White, dueño de la UFC, está también involucrado en la pelea de esta noche entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, por lo que acomodó su evento para que no se tope con aquella gran velada de boxeo.

“Queremos que nadie tenga que elegir, que vean todo”, explicó Dana White en la presentación de este gran evento.

Noche UFC Diego Lopes vs. Jean Silva: horarios para toda Latam

Horario evento Países de LATAM 13:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Quién transmite EN VIVO Noche UFC: Lopes vs. Silva?

Al igual que todos los eventos de UFC, esta jornada podrá ser vista a través de las pantallas de Disney+ en todas sus plataformas digitales.

Además, para ver toda la cartelera preliminar (no así las estelares) se podrá hacer por TV a través del canal ESPN 2.

Noche UFC: cartelera completa

Cartelera principal

Diego Lopes vs. Jean Silva (Peso pluma)

Rob Font vs David Martínez (Peso gallo)

Rafa García vs. Jared Gordon (Peso ligero)

Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus (Peso medio)

Santiago Luna vs. Quang Le (Peso gallo)

Alexander Hernández vs. Diego Ferreira (Peso ligero)

Cartelera preliminar

Jose Daniel Medina vs Dusko Todorovic (Peso medio)

Claudio Puelles vs Joaquim Silva (Peso ligero)

Tatiana Suárez vs. Amanda Lemos (Peso paja femenino)

Jesus Aguilar vs. Luis Gurule (Peso mosca)

Zachary Reese vs. Sedriques Dimas (Peso medio)

Alessandro Costa vs. Alden Coria (Peso mosca)

Montserrat Rendon vs. Alice Pereira (Peso gallo femenino)

Rodrigo Sezinado vs. Daniil Donchenko (Peso wélter)