El increíble evento de MMA a realizarse en la Casa Blanca sufrió una modificación de último minuto debido a las fuertes lluvias en Washington.

La histórica velada UFC Freedom 250, que se realizará este domingo en los jardines de la Casa Blanca, sufrió una modificación de última hora en su programación debido a las condiciones climáticas que afectan a Washington D.C.

La organización confirmó que las fuertes lluvias obligaron a retrasar el inicio de los combates para resguardar la seguridad de peleadores, asistentes y personal técnico. Por esta razón, las peleas comenzarán más tarde de lo previsto originalmente.

El evento ha generado gran expectación al desarrollarse en una gigantesca estructura denominada “The Claw” (“La Garra”), instalada especialmente para la ocasión en la residencia presidencial de Estados Unidos. Además, la jornada coincide con la celebración del cumpleaños número 80 de Donald Trump.

¿A qué hora comienza UFC Freedom 250 tras el cambio de horario?

Luego del ajuste realizado por la organización, estos son los horarios actualizados para Latinoamérica:

19:00 horas | México

20:00 horas | Colombia y Perú

21:00 horas | Chile

22:00 horas | Argentina

La pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje también se verá afectada por este retraso y se espera que se dispute más tarde de lo contemplado inicialmente.

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UFC confirma reprogramación de última hora.

¿Dónde ver en vivo UFC Freedom 250?

La transmisión del evento será exclusiva de Paramount+, plataforma que emitirá tanto las peleas preliminares como la cartelera principal.

Evento: UFC Freedom 250

UFC Freedom 250 Fecha: Domingo 14 de junio

Domingo 14 de junio Lugar: Casa Blanca, Washington D.C.

Casa Blanca, Washington D.C. Transmisión: Paramount+

Paramount+ Streaming: Exclusivo por Paramount+

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Pese al retraso provocado por la lluvia, la UFC mantiene la expectativa de desarrollar con normalidad una de las veladas más llamativas de su historia, la primera realizada en la Casa Blanca y una de las más ambiciosas que ha organizado la compañía.

UFC Freedom 250: Cartelera completa

Ilia Topuria (c) vs. Justin Gaethje (Pelea por el campeonato de peso ligero)

Alex Pereira vs. Ciryl Gane (Pelea por el campeonato interino de peso pesado)

(Pelea por el campeonato interino de peso pesado) Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi (Peso gallo)

(Peso gallo) Josh Hokit vs. Derrick Lewis (Peso pesado)

(Peso pesado) Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (Peso ligero)

(Peso ligero) Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (Peso mediano)

(Peso mediano) Diego Lopes vs. Steve Garcia (Peso pluma)