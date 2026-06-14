La histórica velada UFC Freedom 250, que se realizará este domingo en los jardines de la Casa Blanca, sufrió una modificación de última hora en su programación debido a las condiciones climáticas que afectan a Washington D.C.
La organización confirmó que las fuertes lluvias obligaron a retrasar el inicio de los combates para resguardar la seguridad de peleadores, asistentes y personal técnico. Por esta razón, las peleas comenzarán más tarde de lo previsto originalmente.
El evento ha generado gran expectación al desarrollarse en una gigantesca estructura denominada “The Claw” (“La Garra”), instalada especialmente para la ocasión en la residencia presidencial de Estados Unidos. Además, la jornada coincide con la celebración del cumpleaños número 80 de Donald Trump.
¿A qué hora comienza UFC Freedom 250 tras el cambio de horario?
Luego del ajuste realizado por la organización, estos son los horarios actualizados para Latinoamérica:
- 19:00 horas | México
- 20:00 horas | Colombia y Perú
- 21:00 horas | Chile
- 22:00 horas | Argentina
La pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje también se verá afectada por este retraso y se espera que se dispute más tarde de lo contemplado inicialmente.
UFC confirma reprogramación de última hora.
¿Dónde ver en vivo UFC Freedom 250?
La transmisión del evento será exclusiva de Paramount+, plataforma que emitirá tanto las peleas preliminares como la cartelera principal.
- Evento: UFC Freedom 250
- Fecha: Domingo 14 de junio
- Lugar: Casa Blanca, Washington D.C.
- Transmisión: Paramount+
- Streaming: Exclusivo por Paramount+
Pese al retraso provocado por la lluvia, la UFC mantiene la expectativa de desarrollar con normalidad una de las veladas más llamativas de su historia, la primera realizada en la Casa Blanca y una de las más ambiciosas que ha organizado la compañía.
UFC Freedom 250: Cartelera completa
- Ilia Topuria (c) vs. Justin Gaethje (Pelea por el campeonato de peso ligero)
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane (Pelea por el campeonato interino de peso pesado)
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi (Peso gallo)
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis (Peso pesado)
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (Peso ligero)
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (Peso mediano)
- Diego Lopes vs. Steve Garcia (Peso pluma)