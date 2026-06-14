22:08hs ¡ES TODO! BRASIL 2-0 USA

Mauricio Ruffy dio una clase de striking y con una brutal patada giratoria lanzó a la lona a Chandler. Este no se paró y tras un golpe de remate, Beltrán intervino para detener el combate.

RUFFY SE LLEVA OTRA VICTORIA PARA BRASIL Y LE PINTA LA CARA A LOS LOCALES.