Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
UFC

EN VIVO| UFC Freedom 250 hoy: Mira acá el evento de la Casa Blanca totalmente gratis

Esta noche se lleva a cabo el megaevento desde la Casa Blanca que contará con dos increíbles batallas titulares.

PONGAN LA ALFOMBRA ROJA, SEÑORAS Y SEÑORES, QUE LLEGÓ LA SUPERESTRELLA

¡ES TODO! BRASIL 2-0 USA

Mauricio Ruffy dio una clase de striking y con una brutal patada giratoria lanzó a la lona a Chandler. Este no se paró y tras un golpe de remate, Beltrán intervino para detener el combate.

RUFFY SE LLEVA OTRA VICTORIA PARA BRASIL Y LE PINTA LA CARA A LOS LOCALES.

MAURICIO RUFFY Y MICHAEL CHANDLER YA ESTÁN EN LA LONA

En instantes, el brasileño Mauricio Ruffy se enfrenta al local Michael Chandler en UFC Freedom 250. Locura de peleón que se viene. Arbitra Mike Beltrán.

RUFFY VS. CHANDLER: SE VIENE UN PELEÓN

En instantes, Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler animan la tercera pelea de la noche.

UN BRASILEÑO/MEXICANO HACIENDO HISTORIA EN LA CASA BLANCA. CINE TOTAL

EL GANADOR DE LA SEGUNDA BATALLA DE LA NOCHE

PALABRAS DE LOPES TRAS SU VICTORIA

LOCURA EN LA CASA BLANCA. ¡¡¡BRUTAL TKO DE NICKAL!!!

Bo Nickal no tuvo piedad y, a poco menos de un minuto de finalizar el primer asalto, se abalanzó sobre Daukaus para vencerlo en el ground and pound.

¡JASON HERZOG DA EL VAMOS!

Ya se enfrentan Bo Nickal vs. Kyle Daukaus en el octágono. Daukaus de blanco, Nickal de azul.

¡SEGUNDO COMBATE A LA VISTA!

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus. Ya se viene la segunda batalla de este increíble evento. Los luchadores ya comienzan su caminata hacia el octágono para ser presentados por Bruce Buffer.

CÓMO ORGANIZAR UN EVENTO EN LA CASA BLANCA... POR DANA WHITE

¡EASY MONEY PARA DIEGO LOPES!

El cinturón negro de BJJ demostró que también es un peligroso striker. En cerca de dos minutos del segundo asalto, conectó un golpe de poder para mandar a la lona a García y luego no tener piedad alguna en el ground and pound.

VICTORIA PARA LOPES EN LA PRIMERA PELEA DE UFC FREEDOM 250.

¡Pero qué codazo, Diego!

UFC Freedom 250 arranca con todo

El Primer round ya es historia entre Diego Lopes vs. Steve Garcia. Round muy parejo para darle el asalto a uno u otro peleador.

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE BOLAVIP!

¡¡¡It's Time!!! La Casa Blanca ya está totalmente lista para recibir a los espectadores y, lógicamente, a los artistas que hoy protagonizarán un evento HISTÓRICO.

UFC Casa Blanca promete acción de principio a fin (Photo by Al Drago/Getty Images)
© Getty ImagesUFC Casa Blanca promete acción de principio a fin (Photo by Al Drago/Getty Images)

La UFC prepara una noche que promete quedar en la historia de los deportes de combate. Por primera vez, la principal compañía de artes marciales mixtas del planeta realizará un evento en los jardines de la Casa Blanca, escenario elegido para albergar el denominado UFC Freedom 250, una velada que ha generado expectación a nivel mundial por su magnitud y simbolismo.

Para la ocasión se construyó una gigantesca estructura conocida como “The Claw” (“La Garra”), un recinto de más de 600 toneladas especialmente diseñado para recibir a miles de espectadores en el corazón de Washington D.C. El espectáculo forma parte de las celebraciones impulsadas por el presidente Donald Trump y apunta a convertirse en una de las transmisiones más vistas en la historia de la UFC.

UFC Casa Blanca traerá una cartelera de locos con dos combates titulares.

UFC Casa Blanca traerá una cartelera de locos con dos combates titulares.

La cartelera estará cargada de estrellas, pero todas las miradas estarán puestas en el combate estelar de la noche. El campeón de peso ligero, Ilia Topuria, pondrá en juego su invicto frente al siempre peligroso Justin Gaethje, en una pelea que enfrenta a dos de los nombres más importantes de la actualidad en las MMA.

La coestelar tampoco se queda atrás. El excampeón de peso semipesado Alex “Poatan” Pereira buscará seguir haciendo historia cuando choque ante el francés Ciryl Gane en un duelo de gigantes que podría redefinir el panorama de los pesos completos dentro de la organización.

En BOLAVIP Chile te traemos todos los detalles de este increíble evento para que no te pierdas absolutamente nada. Sigue nuestra transmisión TOTALMENTE GRATIS.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones