La UFC prepara una noche que promete quedar en la historia de los deportes de combate. Por primera vez, la principal compañía de artes marciales mixtas del planeta realizará un evento en los jardines de la Casa Blanca, escenario elegido para albergar el denominado UFC Freedom 250, una velada que ha generado expectación a nivel mundial por su magnitud y simbolismo.
Para la ocasión se construyó una gigantesca estructura conocida como “The Claw” (“La Garra”), un recinto de más de 600 toneladas especialmente diseñado para recibir a miles de espectadores en el corazón de Washington D.C. El espectáculo forma parte de las celebraciones impulsadas por el presidente Donald Trump y apunta a convertirse en una de las transmisiones más vistas en la historia de la UFC.
UFC Casa Blanca traerá una cartelera de locos con dos combates titulares.
La cartelera estará cargada de estrellas, pero todas las miradas estarán puestas en el combate estelar de la noche. El campeón de peso ligero, Ilia Topuria, pondrá en juego su invicto frente al siempre peligroso Justin Gaethje, en una pelea que enfrenta a dos de los nombres más importantes de la actualidad en las MMA.
La coestelar tampoco se queda atrás. El excampeón de peso semipesado Alex “Poatan” Pereira buscará seguir haciendo historia cuando choque ante el francés Ciryl Gane en un duelo de gigantes que podría redefinir el panorama de los pesos completos dentro de la organización.
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