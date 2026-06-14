Debido a las fuertes lluvias, se produjo un leve retraso en el magno evento.

La histórica velada UFC Freedom 250, programada para desarrollarse este domingo en los jardines de la Casa Blanca, sufrió un retraso de última hora debido a las fuertes lluvias pronosticadas para Washington D.C.

La organización confirmó que el evento no comenzará según la planificación original, ya que las condiciones climáticas obligaron a modificar el cronograma para garantizar la seguridad de peleadores, asistentes y personal técnico.

De esta forma, la transmisión oficial arrancará a las 20:00 horas de Washington, mientras que las primeras peleas se desarrollarán cerca de una hora más tarde. Como consecuencia, el esperado combate estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje también se retrasará respecto a lo previsto inicialmente.

Nuevos horarios de UFC Freedom 250 en Latinoamérica

Pese a la modificación, la transmisión seguirá disponible para Latinoamérica en los siguientes horarios:

19:00 horas | México

20:00 horas | Colombia y Perú

21:00 horas | Chile

22:00 horas | Argentina

Por ahora, la UFC espera que la cartelera pueda desarrollarse con normalidad una vez que mejoren las condiciones meteorológicas, en un evento que marcará un hito al convertirse en la primera función de artes marciales mixtas realizada en la Casa Blanca.

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DATOS CLAVE

La velada UFC Freedom 250 sufrió un retraso debido a las fuertes lluvias en Washington D.C.

El peleador Ilia Topuria se enfrentará a Justin Gaethje en el esperado combate estelar del evento.

La transmisión oficial de la cartelera iniciará en Chile a las 21:00 horas y no a las 20:00 como estaba previsto.