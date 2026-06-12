El mandamás de la compañía se prepara para el evento más grande de la historia de las artes marciales mixtas.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de aficionados en todo el planeta, otro evento deportivo busca abrirse paso en la conversación global. Se trata de UFC Freedom 250, una cartelera histórica organizada por la UFC en los jardines de la Casa Blanca, coincidiendo con el cumpleaños del presidente Donald Trump y en la antesala de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La magnitud del espectáculo ha quedado reflejada en una cifra que sorprende incluso para los estándares de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo: Dana White invertirá cerca de 60 millones de dólares para hacer realidad el evento.

Una inversión récord para una noche sin precedentes

De acuerdo con información publicada por Forbes, el proyecto requerirá una inversión cercana a los 60 millones de dólares, destinados a transformar temporalmente el Jardín Sur de la Casa Blanca en una sede apta para albergar uno de los eventos más ambiciosos en la historia de la UFC.

La cifra contempla la construcción de infraestructura temporal, producción televisiva internacional, sistemas de seguridad, transporte de equipos, personal técnico especializado y todos los elementos logísticos necesarios para desarrollar una cartelera de nivel mundial en un recinto que originalmente no fue diseñado para espectáculos deportivos.

La apuesta de la UFC va más allá de los ingresos que pueda generar la venta de derechos o patrocinios. El objetivo es crear un evento con impacto global, capaz de trascender el deporte y posicionar a la compañía como protagonista de una de las mayores celebraciones nacionales de Estados Unidos.

Topuria vs. Gaethje y una cartelera diseñada para hacer historia

La velada, programada para el 14 de junio, estará encabezada por el esperado combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por el campeonato de peso ligero, una pelea que ha generado enorme expectación entre los aficionados a las artes marciales mixtas.

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Además, la cartelera contará con otro atractivo de primer nivel: el debut de Alex Pereira en la división de peso pesado frente a Ciryl Gane, en un combate que tendrá en juego el título interino de la categoría.

La UFC planea realizar uno de sus eventos más grandes de toda la historia (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

La UFC también planea ampliar el alcance del espectáculo más allá de los asistentes presentes en la Casa Blanca. La organización distribuirá aproximadamente 85.000 entradas gratuitas para una zona de visionado especial en The Ellipse, donde los aficionados podrán seguir la cartelera a través de pantallas gigantes y actividades complementarias.

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Mientras tanto, el acceso al recinto presidencial estará reservado para un grupo reducido de invitados, reforzando el carácter exclusivo de una noche que busca convertirse en un acontecimiento histórico para la organización.

Sin embargo, la magnitud del proyecto también ha generado controversia. Una demanda presentada ante un tribunal federal intenta frenar la celebración del evento alegando posibles irregularidades administrativas relacionadas con el uso de instalaciones federales. La Casa Blanca ha rechazado estas acusaciones y sostiene que todo el proceso se ha desarrollado dentro del marco legal correspondiente.

A pocos días de su realización, UFC Freedom 250 ya ha conseguido uno de sus principales objetivos: convertirse en tema de conversación a nivel internacional. Con una inversión multimillonaria, una ubicación inédita y una cartelera repleta de estrellas, la UFC busca que esta noche sea recordada durante décadas, independientemente de lo que ocurra dentro del octágono.

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DATOS CLAVE

El presidente de la UFC Dana White invertirá 60 millones de dólares en el evento.

El combate estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje será el 14 de junio.

La organización distribuirá 85.000 entradas gratuitas para una zona de visionado en The Ellipse.