El ahora excampeón de las 155 libras quedó con su rostro irreconocible tras la paliza recibida por parte del norteamericano.

La derrota de Ilia Topuria en UFC Freedom 250 no solo significó la pérdida de su cinturón de peso ligero y el fin de su invicto profesional. También dejó una de las imágenes más impactantes de la noche: el severo castigo que sufrió en el rostro durante los cuatro asaltos frente a Justin Gaethje.

Aunque el campeón tuvo momentos de dominio, especialmente en el segundo round, el estadounidense fue acumulando daño de forma constante con su potente boxeo. Desde el primer asalto comenzó a conectar golpes limpios aprovechando su mayor alcance, castigando principalmente la zona de los ojos y los pómulos del hispano-georgiano.

La situación se agravó en el tercer round. Gaethje encontró varias manos de poder que hicieron tambalear a Topuria y provocaron una inflamación cada vez más evidente en su rostro. El ojo derecho comenzó a cerrarse progresivamente, mientras que el izquierdo también mostraba signos de un fuerte hematoma producto de la constante ráfaga de golpes.

Ilia Topuria no pudo ante un inspirado Gaethje en UFC Casa Blanca (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Para el cuarto asalto, el aspecto de Topuria era preocupante. Con ambos ojos visiblemente hinchados y dificultades para ver con claridad, el campeón intentó resistir, pero siguió recibiendo castigo ante un Gaethje que encontró constantemente espacios para conectar.

La imagen al término del combate reflejó la dureza de la batalla. La inflamación era tal que el equipo médico intervino inmediatamente y evaluó que Topuria no estaba en condiciones de continuar. La pelea fue detenida por TKO médico y el cinturón cambió de manos.

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Su esquina tuvo la última palabra: Ilia pierde por “decisión médica”

La acumulación de daño terminó siendo decisiva. Pese a que Topuria mostró corazón y logró superar momentos muy complicados, la inflamación alrededor de sus ojos redujo considerablemente su campo visual.

De hecho, durante la revisión entre asaltos ya existía preocupación por su capacidad para seguir peleando. Finalmente, tras el cuarto round, su hermano Aleksandre determinó que ya no se podía continuar.

Así terminó una noche histórica para la UFC y especialmente dolorosa para Ilia Topuria, quien perdió el invicto de su carrera y dejó el octágono con el rostro completamente desfigurado tras una auténtica guerra frente a Justin Gaethje.

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Las fuertes imágenes que dejó la derrota de Topuria en UFC

Así quedó el rostro de Ilia Topuria tras finalizado el combate (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

WASHINGTON, DC – JUNE 15: Ilia Topuria after loosing to Justin Gaethje in a lightweight title bout during UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House on June 15, 2026 in Washington, DC. President Trump is hosting a series of Ultimate Fighting Championship matches on his 80th birthday, which the White House is calling “a once-in-a-generation celebration of the American fighting spirit.” (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

WASHINGTON, DC – JUNE 14: Ilia Topuria of Georgia and Justin Gaethje of the United States exchange punches in the UFC Lightweight Championship bout during UFC Freedom 250 at the White House on June 14, 2026 in Washington, DC. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

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Ilia Topuria siendo atendido por personal médico tras su derrota.