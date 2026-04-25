El chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela vive un momento clave en su carrera tras asegurar su ingreso a la Ultimate Fighting Championship, consolidándose como una de las grandes promesas sudamericanas en las artes marciales mixtas.

El nacional viene de una presentación que marcó un antes y un después: noqueó por TKO al japonés Yusaku Kinoshita en Lemino Shooto, una victoria que terminó siendo determinante para abrirle definitivamente las puertas del octágono más importante del mundo.

Más allá del resultado, su rendimiento dejó en claro cuál es su principal fortaleza: el poder de sus manos. “Sikosis” se ha convertido en un peleador temido por su capacidad de finalizar combates, siendo peligroso en cualquier tramo de la pelea.

¿A qué hora exacta pelea “Sikosis” en UFC?

El estreno de Valenzuela será este sábado 25 de abril, cuando se mida ante el estadounidense Max Griffin en la cartelera de UFC.

El chileno aparecerá en el segundo turno de la preliminar, por lo que su combate está proyectado cerca de las 17:30 horas de Chile, en un escenario ideal para comenzar a hacerse notar a nivel internacional.

Víctor “Sikosis” Valenzuela está más que listo para su debut en UFC. Este sábado, el chileno debuta en la compañía de MMA más grande del planeta. (Foto: UFC)

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Además, ya cumplió con el pesaje oficial sin inconvenientes, por lo que todo está listo para su esperado debut.

¿Cómo ver EN VIVO la pelea de “Sikosis” Valenzuela en UFC?

Tanto la pelea de “Sikosis” como toda la cartelera del evento que encabezarán Aljamain Sterling contra Yousef Zalal se podrá ver a través de Paramount+ de forma exclusiva.



Un récord que respalda su crecimiento

Valenzuela arriba a la UFC con un registro profesional de 13 victorias y 4 derrotas, números que reflejan su consolidación en el circuito internacional.

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De esas victorias, siete han sido por KO o TKO, lo que reafirma su perfil ofensivo y su capacidad de definir peleas antes de las tarjetas, una cualidad altamente valorada dentro de la organización.

En su camino también aparece su paso por el Dana White’s Contender Series, donde cayó frente al brasileño Michael Oliveira. Sin embargo, esa derrota terminó siendo un punto de inflexión que lo catapultó hasta donde está hoy.