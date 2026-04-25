Víctor “Sikosis” Valenzuela hizo historia en UFC. El chileno debutó esta tarde en la máxima compañía de MMA del mundo y se impuso por decisión unánime ante Max Griffin.

El oriundo de Pedro Aguirre Cerda tuvo un primer round de bastante estudio, pero en el segundo salió a fajarse con todo conectando importantes derechazos y rodillazos al rostro de su oponente.

En el tercer round, “Siko” fue con todo en busca de la victoria, logrando una impecable defensa de derribo y marcando diferencias a punta de puñetazos sobre el norteamericano.

Sikosis Valenzuela se llevó un increíble triunfo en su debut en UFC (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Finalmente, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime al chileno, quien debuta con un impecable triunfo en UFC.

El récord de “Sikosis” tras la victoria

Con esta nueva victoria, el peleador nacional queda con un récord de 14 victorias y 3 derrotas en su historial.

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Sin dudas, este triunfo en UFC debe ser el más importante de su carrera, ya que hace pocos días el propio Víctor Valenzuela confesó a BOLAVIP que su sueño siempre fue llegar a aquella compañía.

DATOS CLAVE

Víctor Valenzuela debutó en UFC con una victoria por decisión unánime ante Max Griffin.

El peleador chileno alcanzó un récord profesional de 14 victorias y 3 derrotas tras ganar.

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