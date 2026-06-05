David Escalante dejará el fútbol argentino para tener una nueva oportunidad en el fútbol chileno, específicamente en la competitiva Primera B.

El mercado de pases del fútbol chileno se sacude con un retorno que promete goles, carácter y mucha pimienta. En conversación exclusiva con BOLAVIP, el delantero argentino David “Chiquito” Escalante confirmó que tiene todo listo para sellar su regreso al país y convertirse en el flamante refuerzo de Deportes Temuco.

El atacante, recordado por sus temporadas con la camiseta de Cobreloa, optó por el proyecto del “Pije” para la segunda parte de la temporada y lanzó una llamativa advertencia que calienta desde ya el reinicio del torneo.

Pese a tener más de una oferta el delantero dejó en claro por qué eligió ir al club presidido por Marcelo Salas y que dirige el ex Colo Colo, Arturo Sanhueza.

“Elegí a Temuco porque vamos a pelear el campeonato”

Tras volver a Argentina a jugar por Acassuso, el potente ariete de 36 años estuvo en el radar de importantes clubes de la categoría, pero fue el cuadro de la Región de La Araucanía el que terminó ganando la pulseada.

Al ser consultado sobre si la disputa final estaba entre Rangers de Talca o el elenco albiverde, Escalante fue categórico. “Elegí Temuco porque vamos a estar peleando el campeonato, yo quiero ir a pelear el campeonato”, aseguró con el entusiasmo que lo caracteriza.

David Escalante vuelve al fútbol chileno

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Respecto a los plazos para estampar la firma definitiva y ponerse a las órdenes del cuerpo técnico en el sur, “Chiquito” adelantó que el acuerdo es total y se resolverá en las próximas horas. “Sí, de acá al lunes debe quedar todo listo con Temuco. Entre lunes y martes ya estamos listos”, detalló, confirmando además que el vínculo contractual se extenderá por un año y medio.

El picante morbo del debut ante Cobreloa

La gran coincidencia del destino deparó que el estreno de la segunda rueda del Campeonato sea, nada más y nada menos, que frente al club donde Escalante es considerado un histórico tras el histórico retorno a Primera División. Una situación que lejos de incomodarlo, lo llena de motivación.

“Y nada menos que la segunda rueda partimos jugando con Cobreloa en Temuco. Qué lindo, qué lindo… vamos a pelear el campeonato con Cobreloa”, lanzó entre risas el delantero, palpitando con un morbo tremendo lo que será el reencuentro con la camiseta naranja, pero ahora defendiendo los colores del “Pije” en la emocionante recta final del torneo.