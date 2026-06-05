Los Canarios se impusieron por 1-0 al cuadro nortino en el inicio de la fecha 15 de la Liga de Ascenso.

Este viernes comenzó la fecha 15 de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como la Primera B, donde San Luis de Quillota se impuso de local por 1-0 ante San Marcos de Arica.

Los Canarios dieron el golpe en la Quinta Región ante uno de los equipos protagonistas de la zona alta. El Santo nuevamente vio impedido llegar a la cima de la tabla de posiciones.

El único gol de la jornada fue obra de Fabián Pastenes a los 27 minutos del primer tiempo, para dejar los puntos en casa.

Con este resultado, el cuadro que dirige Humberto ‘Chupete’ Suazo escaló a la quinta posición con 23 puntos. Por su parte, los nortinos siguen terceros con 25 unidades.

Cabe recordar que el líder es Cobreloa con 28 puntos, escoltado por Santiago Wanderers por 26 unidades.

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Mientras que en el fondo de la tabla está Rangers de Talca con solo tres puntos, siendo el único equipo que no ha podido ganar esta temporada.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 28 14 8 4 2 29 16 +13 2 Wanderers 26 14 7 5 2 29 17 +12 3 San Marcos 25 15 6 7 2 19 11 +8 4 Deportes Temuco 23 14 6 5 3 26 17 +9 5 San Luis 23 15 6 5 4 24 21 +3 6 Antofagasta 22 14 6 4 4 22 16 +6 7 Puerto Montt 22 14 7 1 6 16 15 +1 8 Unión Española 21 14 6 3 5 19 17 +2 9 Magallanes 21 14 6 3 5 24 24 0 10 Recoleta 21 14 6 3 5 23 23 0 11 Copiapó 19 14 5 4 5 20 23 -3 12 Curicó Unido 15 14 3 6 5 15 24 -9 13 Unión San Felipe 15 14 4 3 7 11 25 -14 14 Deportes Iquique 12 14 2 6 6 18 22 -4 15 Santa Cruz 9 14 1 6 7 18 26 -8 16 Rangers 3 14 0 3 11 11 27 -16

En síntesis

San Luis de Quillota venció 1-0 a San Marcos con gol de Fabián Pastenes.

venció 1-0 a San Marcos con gol de Fabián Pastenes. Humberto ‘Chupete’ Suazo posicionó a su equipo en el quinto lugar con 23 puntos.

posicionó a su equipo en el quinto lugar con 23 puntos. 28 puntos mantienen a Cobreloa como líder de la Primera B en 2026.