Deportes Antofagasta y Cobreloa se ven las caras en un partido por la Fecha 25 de la Liga de Ascenso.

Cobreloa enfrenta este jueves un partido clave en su aspiración por recuperar el liderato de Primera B. Los loínos visitarán a Deportes Antofagasta en el Estadio Calvo y Bascuñán, con la obligación de aprovechar el tropiezo de Santiago Wanderers, que el pasado martes cayó por un contundente 3-0 ante Deportes Temuco.

El resultado de los porteños abrió una gran oportunidad para el conjunto naranja. Actualmente, Cobreloa suma 41 puntos y, en caso de conseguir una victoria, alcanzará las 44 unidades de Wanderers y quedará como líder de la Primera B gracias a una mejor diferencia de gol.

Al frente estará Deportes Antofagasta, cuadro dirigido por Luis Marcoleta que marcha en el cuarto lugar con 37 puntos.Los Pumas se encuentran en una expectante posición dentro de la zona de liguilla, aunque una victoria ante Cobreloa les permitiría recortar distancias y meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo.

¿A qué hora juegan Deportes Antofagasta vs. Cobreloa?

El clásico se disputará este jueves 10 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán. El árbitro del encuentro será Diego Flores.

¿Dónde ver EN VIVO Deportes Antofagasta vs Cobreloa?

El choque entre Pumas y Naranjas será transmitido en televisión por TNT Sports Premium mientras que en streaming podrás verlo en la plataforma de HBO Max.

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Tabla de posiciones de Primera B