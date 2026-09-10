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Liga de Ascenso

Cobreloa empató ante Antofagasta y no pudo alcanzar a Wanderers en la cima: ¡Tabla de Primera B!

El conjunto loíno no pudo en el clásico ante los Pumas y rescató un 0-0 que no le alcanza para volver al liderato de Primera B.

Cobreloa rescató un punto en el clásico ante Antofagasta.
© FacebookCobreloa rescató un punto en el clásico ante Antofagasta.

En un apretado clásico regional, Deportes Antofagasta y Cobreloa igualaron 0-0 por la Fecha 25 de Primera B. Con el empate, los loínos no pudieron recuperar el liderato de la Liga de Ascenso y se mantuvieron al acecho de Santiago Wanderers al recortarle dos puntos en la parte alta de la tabla.

En un duelo de pocas llegadas y jugadas de peligro, la más clara la tuvo el elenco puma a través de Adrián Cuadra quien en el segundo tiempo mandó un remate al travesaño. Con el correr de los minutos, los naranjas se conformaron con el punto mientras que el elenco local no encontró la forma de romper el cerco loíno.

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Cobreloa y Antofagasta igualaron 0-0 (Facebook).

Cobreloa y Antofagasta igualaron 0-0 (Facebook).

Con esta igualdad Cobreloa se mantuvo en el segundo lugar y llegó a 42 puntos, quedando a sólo 2 unidades del líder Santiago Wanderers. Y precisamente ante los porteños, el cuadro naranja se verá las caras la próxima fecha: el duelo estaba programado para este fin de semana, sin embargo el viaje a Madrid de una gran parte del plantel caturro a la final de la Copa Intercontinental Sub 20, obligó a la ANFP a reprogramar el duelo.

Así, la “final anticipada” de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y Santiago Wanderers quedó fijada para el próximo sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto por la Fecha 26 de Primera B.

Por su parte, Antofagasta alcanzó el tercer puesto con 38 puntos, con una mejor diferencia de gol que San Luis, rival que precisamente enfrentará en la siguiente jornada. El duelo entre quillotanos y pumas, se jugará el próximo martes 15 de septiembre a las 18:00 horas.

¡La tabla de posiciones de Primera B!

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Santiago Wanderers24128440251544
2Cobreloa24119442271542
3Antofagasta24108641241738
4San Luis2310853628838
5Recoleta2410773633337
6Magallanes2410773938137
7U. Española2410593131035
8Puerto Montt24104102629-334
9San Marcos248972823533
10Temuco248793934531
11Copiapó248793338-531
12Iquique2451093129225
13Curicó Unido246992235-1324
14Unión San Felipe2357111537-2222
15Santa Cruz2449112638-1221
16Rangers2446142238-1618
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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