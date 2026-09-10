El conjunto loíno no pudo en el clásico ante los Pumas y rescató un 0-0 que no le alcanza para volver al liderato de Primera B.

En un apretado clásico regional, Deportes Antofagasta y Cobreloa igualaron 0-0 por la Fecha 25 de Primera B. Con el empate, los loínos no pudieron recuperar el liderato de la Liga de Ascenso y se mantuvieron al acecho de Santiago Wanderers al recortarle dos puntos en la parte alta de la tabla.

En un duelo de pocas llegadas y jugadas de peligro, la más clara la tuvo el elenco puma a través de Adrián Cuadra quien en el segundo tiempo mandó un remate al travesaño. Con el correr de los minutos, los naranjas se conformaron con el punto mientras que el elenco local no encontró la forma de romper el cerco loíno.

Cobreloa y Antofagasta igualaron 0-0 (Facebook).

Con esta igualdad Cobreloa se mantuvo en el segundo lugar y llegó a 42 puntos, quedando a sólo 2 unidades del líder Santiago Wanderers. Y precisamente ante los porteños, el cuadro naranja se verá las caras la próxima fecha: el duelo estaba programado para este fin de semana, sin embargo el viaje a Madrid de una gran parte del plantel caturro a la final de la Copa Intercontinental Sub 20, obligó a la ANFP a reprogramar el duelo.

Así, la “final anticipada” de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y Santiago Wanderers quedó fijada para el próximo sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto por la Fecha 26 de Primera B.

Por su parte, Antofagasta alcanzó el tercer puesto con 38 puntos, con una mejor diferencia de gol que San Luis, rival que precisamente enfrentará en la siguiente jornada. El duelo entre quillotanos y pumas, se jugará el próximo martes 15 de septiembre a las 18:00 horas.

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