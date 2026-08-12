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Liga de Ascenso

¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Magallanes vs. Cobreloa por Primera B

Magallanes y Cobreloa se ven las caras este miércoles en un duelo clave en la lucha por el ascenso en Primera B.

Magallanes vs. Cobreloa este miércoles.
© ChatGPTMagallanes vs. Cobreloa este miércoles.

Tras el sorpresivo triunfo de Unión Española sobre Deportes Puerto Montt, la Fecha 20 de la Primera B continúa este miércoles con el electrizante duelo entre Magallanes y Cobreloa en el Estadio Municipal de San Bernardo.

El choque entre la Academia y el elenco Naranja será clave en la lucha por el ascenso. El ‘Manojito de Claveles’ viene de dos triunfos consecutivos y ocupa el 7° puesto con 28 puntos, por lo que un triunfo ante los loínos podría acercarlo a la parte alta.

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En tanto, los calameños buscarán en el sur de la capital alejarse en la cima de la Liga de Ascenso. Tras dos empates al hilo, y con 35 puntos, los dirigidos por César Bravo intentarán tomar distancia de su más cercano perseguidor Santiago Wanderers, que esta misma jornada visitará a Deportes Antofagasta.

A qué hora juegan Magallanes vs. Cobreloa

Magallanes y Cobreloa se enfrentan este miércoles 12 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Dónde ver EN VIVO Magallanes vs. Cobreloa

El choque entre Magallanes y Cobreloa será transmitido en TV por la señal Premium de TNT Sports, mientras que también podrá verse en streaming por la plataforma HBO Max.

Así marcha la tabla de Primera B

Pos.EquipoPTSJGEPGFGCDif.
1Cobreloa34189723520+15
2Santiago Wanderers33189633520+15
3San Marcos de Arica30187922313+10
4Deportes Puerto Montt30199372119+2
5Deportes Antofagasta29188553220+12
6San Luis de Quillota28187742824+4
7Magallanes281884631310
8Unión Española281984726260
9Deportes Copiapó27187652625+1
10Deportes Temuco23186573027+3
11Deportes Recoleta23186572527-2
12Curicó Unido20184861726-9
13Deportes Iquique18183962225-3
14Unión San Felipe17184591434-20
15Deportes Santa Cruz13182792233-11
16Rangers de Talca61806121229-17
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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