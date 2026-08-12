¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Magallanes vs. Cobreloa por Primera B

Magallanes y Cobreloa se ven las caras este miércoles en un duelo clave en la lucha por el ascenso en Primera B.

Tras el sorpresivo triunfo de Unión Española sobre Deportes Puerto Montt, la Fecha 20 de la Primera B continúa este miércoles con el electrizante duelo entre Magallanes y Cobreloa en el Estadio Municipal de San Bernardo.

El choque entre la Academia y el elenco Naranja será clave en la lucha por el ascenso. El ‘Manojito de Claveles’ viene de dos triunfos consecutivos y ocupa el 7° puesto con 28 puntos, por lo que un triunfo ante los loínos podría acercarlo a la parte alta.

En tanto, los calameños buscarán en el sur de la capital alejarse en la cima de la Liga de Ascenso. Tras dos empates al hilo, y con 35 puntos, los dirigidos por César Bravo intentarán tomar distancia de su más cercano perseguidor Santiago Wanderers, que esta misma jornada visitará a Deportes Antofagasta.

A qué hora juegan Magallanes vs. Cobreloa

Magallanes y Cobreloa se enfrentan este miércoles 12 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Dónde ver EN VIVO Magallanes vs. Cobreloa

El choque entre Magallanes y Cobreloa será transmitido en TV por la señal Premium de TNT Sports, mientras que también podrá verse en streaming por la plataforma HBO Max.

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