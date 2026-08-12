¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Magallanes vs. Cobreloa por Primera B

Tras el sorpresivo triunfo de Unión Española sobre Deportes Puerto Montt, la Fecha 20 de la Primera B continúa este miércoles con el electrizante duelo entre Magallanes y Cobreloa en el Estadio Municipal de San Bernardo.
El choque entre la Academia y el elenco Naranja será clave en la lucha por el ascenso. El ‘Manojito de Claveles’ viene de dos triunfos consecutivos y ocupa el 7° puesto con 28 puntos, por lo que un triunfo ante los loínos podría acercarlo a la parte alta.
En tanto, los calameños buscarán en el sur de la capital alejarse en la cima de la Liga de Ascenso. Tras dos empates al hilo, y con 35 puntos, los dirigidos por César Bravo intentarán tomar distancia de su más cercano perseguidor Santiago Wanderers, que esta misma jornada visitará a Deportes Antofagasta.
A qué hora juegan Magallanes vs. Cobreloa
Magallanes y Cobreloa se enfrentan este miércoles 12 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.
Dónde ver EN VIVO Magallanes vs. Cobreloa
El choque entre Magallanes y Cobreloa será transmitido en TV por la señal Premium de TNT Sports, mientras que también podrá verse en streaming por la plataforma HBO Max.
Así marcha la tabla de Primera B
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|34
|18
|9
|7
|2
|35
|20
|+15
|2
|Santiago Wanderers
|33
|18
|9
|6
|3
|35
|20
|+15
|3
|San Marcos de Arica
|30
|18
|7
|9
|2
|23
|13
|+10
|4
|Deportes Puerto Montt
|30
|19
|9
|3
|7
|21
|19
|+2
|5
|Deportes Antofagasta
|29
|18
|8
|5
|5
|32
|20
|+12
|6
|San Luis de Quillota
|28
|18
|7
|7
|4
|28
|24
|+4
|7
|Magallanes
|28
|18
|8
|4
|6
|31
|31
|0
|8
|Unión Española
|28
|19
|8
|4
|7
|26
|26
|0
|9
|Deportes Copiapó
|27
|18
|7
|6
|5
|26
|25
|+1
|10
|Deportes Temuco
|23
|18
|6
|5
|7
|30
|27
|+3
|11
|Deportes Recoleta
|23
|18
|6
|5
|7
|25
|27
|-2
|12
|Curicó Unido
|20
|18
|4
|8
|6
|17
|26
|-9
|13
|Deportes Iquique
|18
|18
|3
|9
|6
|22
|25
|-3
|14
|Unión San Felipe
|17
|18
|4
|5
|9
|14
|34
|-20
|15
|Deportes Santa Cruz
|13
|18
|2
|7
|9
|22
|33
|-11
|16
|Rangers de Talca
|6
|18
|0
|6
|12
|12
|29
|-17