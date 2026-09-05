¿Básico o Premium? La única señal de TNT Sports que transmite San Luis vs. Cobreloa en Primera B

San Luis recibirá a Cobreloa en Quillota en un duelo clave en la lucha por el ascenso a Primera División.

La fecha 24 de la Primera B tendrá un partido clave este sábado en la lucha por el ascenso a Primera División. En el sintético de Quillota, Cobreloa visitará a San Luis con la obligación de sumar de a tres puntos para alcanzar a Santiago Wanderers en la cima de la tabla de posiciones.

El conjunto loíno llega al Estadio Lucio Fariña con 41 puntos, tres por debajo de los ‘Caturros’ que este viernes derrotaron por la mínima a Deportes Iquique. Es por esa razón que los dirigidos por César Bravo buscarán llevarse el triunfo ante el elenco ‘Canario’ para seguir peleando mano a mano el ascenso directo con los porteños.

Al frente estará el cuadro que dirige Humberto Suazo y que también sueña con el boleto a la liguilla de ascenso. Los quillotanos se ubican en el 5° puesto con 35 puntos y un triunfo los dejaría en una expectante posición detrás de los punteros.

Últimos resultados…

El pasado lunes por la Fecha 23, Cobreloa sufrió para vencer 2-0 a San Marcos de Arica en el Zorros del Desierto lo que le permitió compartir el liderato con Wanderers con 41 puntos. En tanto, San Luis de Quillota consiguió un triunfo de oro en el Tierra de Campeones frente a Deportes Iquique por 1-0.

A qué hora juega San Luis vs. Cobreloa

El choque entre San Luis de Quillota y Cobreloa se jugará este sábado a las 17:30 horas en el estadio Lucio Fariña.

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Dónde ver EN VIVO San Luis vs. Cobreloa

El partido entre San Luis y Cobreloa será transmitido en TV por la señal básica de TNT Sports y en streaming a través de la plataforma de HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B